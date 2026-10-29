Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Traduit par

Un géant européen entre dans la course à l'organisation de la Coupe du monde 2038

Coupe du monde
France
France

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a confirmé que son pays étudie la possibilité de présenter une candidature commune pour accueillir la phase finale de la Coupe du monde 2038.

Le site Tribuna a rapporté les propos de Philippe Diallo tenus lors d'un entretien avec le quotidien Ouest-France au sujet de l'intention de la France de se porter candidate à l'organisation du Mondial.

La France n'a plus accueilli la Coupe du monde masculine depuis 1998 et, compte tenu de l'élargissement du tournoi à 48 sélections, les spéculations se multiplient quant à une candidature commune avec l'Allemagne.

Diallo a déclaré : « Je dirais que nos relations avec la Fédération allemande de football sont excellentes, et que ce serait un formidable symbole pour insuffler un nouvel esprit au football européen des sélections nationales, voire à tout le continent. »

Prochains matchs
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 nov. 2026

FRA

FRA

Le président de la Fédération française de football a également laissé entendre qu'un troisième pays européen pourrait se joindre au dossier de candidature.

Il a précisé : « Nous avons commencé à dégager quelques idées, mais ce sont des projets extrêmement complexes qui nécessitent bien sûr le soutien des pouvoirs publics, et dans notre cas, celui du gouvernement français. »

Enfin, Diallo a souligné que toute campagne officielle française pour accueillir le tournoi de 2038 restera tributaire du paysage politique, qui se dessinera après l'élection présidentielle du pays en 2027.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google