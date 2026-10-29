Un géant européen entre dans la course à l'organisation de la Coupe du monde 2038

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a confirmé que son pays étudie la possibilité de présenter une candidature commune pour accueillir la phase finale de la Coupe du monde 2038.

Le site Tribuna a rapporté les propos de Philippe Diallo tenus lors d'un entretien avec le quotidien Ouest-France au sujet de l'intention de la France de se porter candidate à l'organisation du Mondial.

La France n'a plus accueilli la Coupe du monde masculine depuis 1998 et, compte tenu de l'élargissement du tournoi à 48 sélections, les spéculations se multiplient quant à une candidature commune avec l'Allemagne.

Diallo a déclaré : « Je dirais que nos relations avec la Fédération allemande de football sont excellentes, et que ce serait un formidable symbole pour insuffler un nouvel esprit au football européen des sélections nationales, voire à tout le continent. »

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Le président de la Fédération française de football a également laissé entendre qu'un troisième pays européen pourrait se joindre au dossier de candidature.

Il a précisé : « Nous avons commencé à dégager quelques idées, mais ce sont des projets extrêmement complexes qui nécessitent bien sûr le soutien des pouvoirs publics, et dans notre cas, celui du gouvernement français. »

Enfin, Diallo a souligné que toute campagne officielle française pour accueillir le tournoi de 2038 restera tributaire du paysage politique, qui se dessinera après l'élection présidentielle du pays en 2027.