Il semble que le poste d'arrière droit au Real Madrid soit devenu un casse-tête chronique qui menace la stabilité de l'équipe. Après deux années de planification, le club madrilène se retrouve face à une faille évidente à ce poste, ce qui ouvre la porte à un scénario spectaculaire susceptible de ramener l'Anglais Trent Alexander-Arnold dans son pays natal.

Il y a deux ans, le Real avait recruté Arnold pour évoluer aux côtés du capitaine Dani Carvajal, et après le départ de ce dernier, le club a fait venir le Néerlandais Denzel Dumfries lors du dernier mercato.

Malgré cela, aucun des deux n'a convaincu la direction technique, au point que Fede Valverde, qui n'est pourtant pas un défenseur, a occupé ce poste sous la houlette de Xabi Alonso et Arbeloa, et a poursuivi sur la même voie sous la direction de José Mourinho.

Mourinho met Arnold à l'écart

La radio espagnole « Cadena SER », citant des sources internes au Real Madrid, a rapporté qu'Arnold en particulier ne s'est jamais stabilisé et que son niveau est très loin de celui qu'il affichait avec Liverpool, à tel point qu'il a été absent de la sélection anglaise lors de la dernière Coupe du monde.

Ce recul l'a relégué en bas de la liste des options de Mourinho. Pour le technicien portugais, Valverde est le joueur titulaire à ce poste, malgré sa célèbre déclaration selon laquelle l'Uruguayen ne jouerait pas comme arrière droit car ce n'est pas son poste d'origine. Toutefois, ses performances et son organisation du milieu de terrain en ont fait le premier choix, Dumfries arrivant en deuxième position, puis un joueur de la Castilla si l'occasion se présente.

Liverpool bouge ses pions, le prêt est la solution

Il n'était donc pas surprenant de voir se répandre les rumeurs sur un départ imminent d'Arnold, qui perçoit environ 16,7 millions d'euros par an.

Selon ce qu'a révélé le journaliste Pacojó Delgado sur la radio SER Deportivos, Liverpool a déjà commencé à sonder ses supporters et les agents du joueur au sujet d'une offre officielle au Real Madrid pour le récupérer, initialement sous forme de prêt, lors du prochain mercato hivernal.

Bien que Trent, âgé de 28 ans et natif de la ville des Beatles, n'ait pas quitté Liverpool en parfaite entente avec ses supporters, les premiers sondages indiquent que moins d'un tiers des fans de Liverpool seulement s'opposent à son retour, ce qui ouvre la voie à un retour historique.

Deux obstacles au transfert, et Pedro Porro est la surprise

Le retour d'Arnold à Anfield se heurte à deux problèmes. D'abord, son salaire élevé, même si Liverpool dispose des moyens financiers. Ensuite, sa relation très étroite avec son coéquipier Jude Bellingham, le Real Madrid ne souhaitant pas prendre une mesure susceptible de perturber la saison exceptionnelle que réalise le milieu de terrain.

Pacojó a conclu ses propos par une prédiction surprenante : « Je parie que Liverpool va fortement insister, et je parie aussi que Mourinho veut Pedro Porro en échange, un joueur que Deco veut également à Barcelone. Mais ce n'est là que ma propre supposition. »

Cela intervient alors que la même radio avait révélé il y a quelques semaines que le Barça s'était renseigné sur Pedro Porro en vue de l'enrôler cet hiver ou cet été, profitant de son excellente entente avec Lamine Yamal lors de la Coupe du monde.

Le champion du monde espagnol lui-même souhaite revenir en Liga, craignant que la baisse de niveau de Tottenham n'affecte ses chances avec la sélection. Il semble que le Barça soit actuellement son premier choix, mais le Real Madrid n'exclut pas de passer à la contre-attaque.