Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a réalisé une performance historique en Premier League, devenant le premier technicien de l'histoire de la compétition à remporter ses sept premiers matches avec un même club.

Manchester City s'est imposé face à son hôte Ipswich Town (3-2), ce samedi à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la septième journée de Premier League. Maresca signe ainsi 7 victoires consécutives, dépassant les plus grands entraîneurs de l'histoire du championnat anglais, comme Sir Alex Ferguson, la légende de Manchester United, et Pep Guardiola, l'ancien entraîneur des Citizens.

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City a entamé sa série de victoires en Premier League, cette saison, par un succès contre Bournemouth 2-1, puis Crystal Palace 4-1, Coventry City et Manchester United sur le score d'un but à zéro à chaque fois, avant de dominer Sunderland 5-3, Liverpool 3-0, puis Ipswich 3-2.

Phil Foden a ouvert le score pour Manchester City, à la 19e minute de la rencontre de ce samedi, sur une passe décisive de son coéquipier Jérémy Doku, mais les visiteurs ont rapidement égalisé, à la 21e minute, après un face-à-face avec le gardien remporté par Daizen Maeda, servi par Abdul Ouattara.

À la 34e minute, la star norvégienne Erling Haaland a redonné l'avantage aux locaux en inscrivant le deuxième but de la tête, sur un centre de son coéquipier croate, Mateo Kovacic.

Haaland a signé le troisième but de City à la 69e minute, sur un ballon qu'il a disputé au défenseur en s'appuyant sur sa puissance physique, avant de conclure avec précision au fond des filets.



