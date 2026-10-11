Manchester City s'est imposé avec mérite face à Liverpool sur le score de 3-0 à Anfield, ce dimanche soir, dans le cadre de la sixième journée de Premier League.

City a conservé la tête du classement de la Premier League, portant son total à 18 points. De son côté, Liverpool reste bloqué à 9 points, à la neuvième place.

Selon les statistiques de Stats du Foot : « City signe sa sixième victoire lors des six premiers matches de la saison de championnat, pour la troisième fois de son histoire après les saisons 2016-2017 et 2023-2024. »





Ce début de saison de City avec son entraîneur Enzo Maresca égale ce que Pep Guardiola avait réalisé lors de sa première saison avec les Citizens en 2016-2017, avant que le technicien espagnol ne réitère la performance (6 victoires consécutives en ouverture de saison) en 2023-24.

Guardiola a quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, la direction du club anglais ayant porté son choix sur l'Italien Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea.

Liverpool abordait cette rencontre sans la moindre défaite lors des cinq premières journées, avec deux victoires et trois matches nuls.

Manchester City a profité de l'expulsion de Ryan Gravenberch à la 62e minute pour amorcer sa poussée vers le but de Liverpool, parvenant à ouvrir le score par l'intermédiaire de son buteur norvégien Erling Haaland à la 65e minute. Jérémy Doku a ensuite ajouté le deuxième but trois minutes plus tard seulement, avant que Rayan Cherki ne scelle le triplé à la 78e minute.