Le Portugais Carlos Queiroz, ancien sélectionneur du Ghana, a fermé la porte au Wydad de Casablanca, après qu'un responsable du club a pris contact avec son agent.

Queiroz n'est lié par aucun contrat à l'heure actuelle, après s'être séparé à l'amiable de la sélection ghanéenne à la suite de résultats insatisfaisants en début de qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Kooora avait appris précédemment que Queiroz était entré en négociations sérieuses avec la Fédération bahreïnie de football en vue de diriger la sélection de Bahreïn lors de la Coupe d'Asie 2027, en janvier prochain, après le limogeage de l'ancien sélectionneur croate Dragan Talajić.

Mais Queiroz n'est pas la seule option sur la table de la Fédération bahreïnie, puisque des rapports indiquent que le Bosnien Vladimir Petković et l'Espagnol Félix Sánchez figurent parmi les candidats.

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Des médias marocains ont rapporté il y a quelques jours que le Wydad plaçait Queiroz parmi ses options pour succéder à son compatriote Sérgio Paulo Brito, mais Kooora a appris que le club marocain n'avait pas entrepris de démarches sérieuses jusqu'aux dernières heures.

Tadeu Martins, l'agent de l'entraîneur portugais, a déclaré à Kooora ce mercredi : « Le Wydad est intéressé par un engagement de Queiroz, mais l'entraîneur cherche à disputer la Coupe du monde pour la sixième fois de sa carrière et à devenir le premier entraîneur à prendre part à six éditions différentes de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « C'est pourquoi diriger une sélection nationale constitue une priorité pour lui à ce stade de sa carrière. »

Queiroz est considéré comme l'un des deux entraîneurs ayant participé à cinq éditions de la Coupe du monde, aux côtés du Serbe Bora Milutinović. Le Portugais a dirigé la sélection de son pays en 2010, puis a entraîné l'Iran en 2014, 2018 et 2022, avant de clore cette série avec le Ghana en 2026.

Si Queiroz prenait les rênes d'une nouvelle sélection lors de la Coupe du monde 2030, prévue en Espagne, au Portugal et au Maroc, il réaliserait un record sans précédent.