Un expert tranche : l'arbitre a-t-il privé Darwin Núñez d'un penalty face à Al-Nassr ?

Un expert en arbitrage a révélé dans quelle mesure l'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant d'Al-Diriyah, était en droit d'obtenir un penalty lors de la rencontre face à Al-Nassr en Saudi Pro League.

Al-Nassr a affronté Al-Diriyah, ce vendredi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Saudi Pro League.

Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, Darwin Núñez a réclamé un penalty, estimant avoir été gêné par Awad Aman, latéral d'Al-Nassr, à l'intérieur de la surface de réparation.

L'arbitre de la rencontre a effectivement eu recours à l'assistance vidéo pour visionner l'action, mais il est revenu sans accorder de penalty, sous le regard stupéfait de l'attaquant uruguayen, qui a affirmé avoir été accroché.

L'expert en arbitrage Mohamed Kamal Richa a soutenu la décision de l'arbitre de la rencontre et a affirmé que le contact survenu à l'intérieur de la surface d'Al-Nassr ne justifiait pas l'octroi d'un penalty.

Richa a déclaré dans des propos au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « Le contact entre Awad Aman, défenseur d'Al-Nassr, et Darwin Núñez, attaquant d'Al-Diriyah, est naturel et ne constitue pas une faute. »

Et de conclure : « Il n'y a pas penalty, et la poursuite du jeu est une décision correcte de l'arbitre après avoir revu l'action sur l'écran de la VAR. »