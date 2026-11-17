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Un expert en arbitrage a tranché la polémique autour de l'exclusion d'Ali Lajami, défenseur d'Al-Hilal, avec la sélection saoudienne lors du match amical face à l'Ouzbékistan.

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L'Arabie saoudite s'est inclinée face à l'Ouzbékistan (1-2) ce mardi , au stade Jassim-bin-Hamad de Doha, la capitale qatarie, lors de son deuxième match amical de la trêve internationale en cours.

Menée 1-2 à la pause, la sélection saoudienne a vu son entraîneur grec, Giorgos Donis, procéder à six changements dès le retour des vestiaires, à commencer par l'entrée d'Ali Lajami à la place d'Abdulelah Al-Amri, défenseur d'Al-Nassr.

Le gardien Abdulquddus Atiah a également remplacé Hamed Al-Shanqiti, tandis que les latéraux Nawaf Boushal et Faris Abdi ont pris la place de Saud Abdulhamid et de Moteb Al-Harbi. Au milieu, Mukhtar Ali a suppléé Abdullah Al-Khaibari, et Abdullah Al-Hamdan a été lancé en attaque à la place de Firas Al-Buraikan.

Mais Lajami a aggravé la situation de la sélection saoudienne en écopant d'un carton rouge direct à la 50e minute de jeu , pour une intervention violente sur un joueur ouzbek au milieu du terrain.

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Cette exclusion a provoqué la colère des joueurs saoudiens, qui sont allés protester vivement auprès de l'arbitre. Ce dernier a toutefois maintenu sa décision après avoir eu recours à la VAR.

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L'expert en arbitrage jordanien Ahmed Abu Khadija a commenté cette action dans des déclarations accordées au réseau saoudien « Al-Midan ».

« La décision d'exclure Ali Lajami, joueur de la sélection saoudienne, face à l'Ouzbékistan est correcte, en raison de l'usage d'une force excessive », a déclaré Abu Khadija à ce sujet.

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Il s'agit du premier carton rouge reçu par Ali Lajami en sélection saoudienne, ce qui le fait entrer sur une liste noire, lors de sa 27e sélection depuis sa première convocation en novembre 2019, sous les ordres du sélectionneur français Hervé Renard.

Ce n'est toutefois pas la première exclusion de la carrière de Lajami, qui avait déjà reçu deux cartons rouges avec son ancien club, Al-Nassr, tous deux en Ligue des champions de l'AFC.

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Le premier, et le plus célèbre, remonte au 19 octobre 2021, face à son club actuel, Al-Hilal, en demi-finale de la Ligue des champions de l'AFC, une rencontre perdue 1-2.

Près de deux ans plus tard, le 27 novembre 2023 précisément, Lajami a de nouveau été expulsé avec Al-Nassr, face au club iranien de Persépolis, lors de la cinquième journée de la phase de groupes, un match soldé par un nul vierge.

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Avant Al-Nassr, le défenseur saoudien avait reçu un seul carton rouge sous les couleurs d'Al-Khaleej, le 10 décembre 2016, lors d'une victoire 4-2 contre Al-Fateh, pour le compte de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

À noter que cette défaite est la première concédée par l'Arabie saoudite depuis le revers 4-0 face à l'Espagne, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Depuis, la sélection saoudienne a disputé sept matchs, dont un au Mondial, cinq lors du « Khaleeji 27 » et un amical, pour cinq victoires et deux nuls, avant de s'incliner face à l'Ouzbékistan.

Il s'agit de la troisième défaite de Donis à la tête de l'Arabie saoudite depuis sa nomination au poste de sélectionneur en avril dernier, lui qui s'était notamment incliné en amical face à l'Équateur avant le Mondial 2026.