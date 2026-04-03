Un expert en arbitrage tranche la question… L'Union méritait-elle un penalty face à Al-Hazm ?

Le match opposant Al-Ittihad à Al-Khazm, disputé vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, a été marqué par l'un des moments les plus controversés, après la chute du joueur algérien Houssem Aouar dans la surface de réparation en deuxième mi-temps, ce qui a suscité un vif débat parmi les supporters et les observateurs, Ce qui a poussé un expert en arbitrage à commenter la validité de l'action et à analyser la décision de l'arbitre.

Aouar s'est effondré à la 67e minute, dans la surface de réparation d'Al-Hazm, et l'arbitre a d'abord sifflé un coup franc direct, avant de consulter la vidéo et d'annuler sa décision.

À ce sujet, l'expert en arbitrage Mohamed Kamal « Risha » a déclaré au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « Mokwana, le joueur de Al-Najma, a tenté de disputer le ballon à Aouar sans commettre de faute. »

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Il a ajouté : « Le fait que l'arbitre soit revenu sur sa décision d'accorder un penalty était une bonne décision, et l'intervention de la salle de vidéo était justifiée. »

L'Union a porté son total à 45 points, se classant sixième au classement du championnat Roshen, à égalité avec Al-Taawoun, cinquième.







