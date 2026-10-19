L'ancien arbitre international Saad Al-Kathiri a tranché la polémique née autour de la validité du but d'Al-Ahli face à Al-Fayha, après que l'Ukrainien Artem Bondarenko a marqué dans les dernières secondes de la première mi-temps, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes lundi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien de Roshn, et qui s'est soldée par une victoire d'Al-Ahli sur le score de 3-2.

Al-Kathiri, analyste arbitral pour le journal "Al-Jazirah", a confirmé que la décision de l'arbitre de valider le but était correcte, insistant sur l'absence de tout motif justifiant la contestation des joueurs d'Al-Fayha concernant l'action qui a vu le but être inscrit à la 47:23, bien que seules deux minutes de temps additionnel aient été accordées pour la première mi-temps.

À lire aussi : Flick : Paris est la meilleure équipe du monde, et cette star sera titulaire

L'action a suscité des protestations de la part des joueurs d'Al-Fayha, le but étant survenu après le dépassement du temps additionnel annoncé. Les joueurs de l'équipe estimaient en effet que l'arbitre aurait dû siffler la fin de la première mi-temps avant que le ballon n'atteigne les filets, ce qui a attisé la polémique sur la validité de la décision arbitrale.

Mais les lois du football accordent à l'arbitre le pouvoir de prolonger le temps additionnel annoncé, car le temps indiqué par le quatrième arbitre représente un minimum pour le temps additionnel, et non une durée finale qu'il serait interdit de dépasser. L'arbitre peut le prolonger pour compenser le temps perdu durant le jeu, ce qui signifie que marquer un but après l'écoulement des deux minutes annoncées ne le rend pas automatiquement invalide.

Le but de Bondarenko est venu donner à Al-Ahli une impulsion importante dans une rencontre marquée par le spectacle, le joueur ukrainien ayant réussi à inscrire un doublé, tandis que Firas Al-Buraikan a marqué le deuxième but sur penalty, dans un match au cours duquel Al-Ahli a su décrocher les trois points malgré les tentatives d'Al-Fayha de revenir au score.

Ainsi, l'avis d'Al-Kathiri est venu appuyer la décision de l'arbitre de valider le but d'Al-Ahli, rejetant les contestations émises par les joueurs d'Al-Fayha en raison du moment de la réalisation. Le but a remis en lumière l'un des détails arbitraux importants du football, à savoir que le temps additionnel annoncé ne représente pas nécessairement un moment impératif pour siffler la fin de la mi-temps.