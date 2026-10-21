Medhat El-Hofy, expert en arbitrage, a affirmé que le but d'Al Ahly dans la cage d'Al Qanah était valable, soulignant que l'arbitre assistant avait commis une erreur dans la gestion de l'action, en ne se dirigeant pas vers le milieu de terrain après avoir levé son drapeau, ce qui aurait confirmé l'attribution du but.

El-Hofy a déclaré, dans des propos accordés à l'émission « El-Defender », présentée par le journaliste Dr Ahmed El-Bakry, sur la chaîne Al Shams Al Zarka, que l'arbitre de touche aurait dû signaler la validité du but et se déplacer rapidement vers le milieu de terrain, en signe clair d'attribution du ballon, affirmant que le fait qu'il ne l'ait pas fait a contribué à la confusion qui a accompagné l'action.

L'expert en arbitrage a ajouté que les arbitres subissent de fortes pressions dans un contexte de résultats négatifs enregistrés par Al Ahly et le Zamalek, ce qui peut se répercuter sur leurs décisions sur le terrain et entraîner de la confusion dans certaines situations d'arbitrage.

Medhat El-Hofy a insisté sur le fait que le but était valable du point de vue de l'arbitrage, affirmant qu'il aurait dû y avoir une confirmation claire de l'arbitre assistant vidéo « VAR » et de l'arbitre principal pour trancher la situation et éviter la polémique soulevée autour de cette action.

Rappelons que le match s'est terminé sur un score nul de 3-3.