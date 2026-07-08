Un expert anglais en arbitrage affirme : « L'Égypte a été lésée. Voici mon analyse sur le jeu de Salah. »

L’ancien arbitre anglais et expert en arbitrage Graham Scott a critiqué les décisions arbitrales prises lors du match Égypte-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a jugé erronée l’annulation du but égyptien tout en validant le refus de penalty à Mohamed Salah.

Dans une analyse publiéepar le site The Athletic, Scott estime que le but de Mostafa Ziko, annulé après intervention de la VAR, est une « décision erronée », expliquant que le contact entre Marwan Attia et Lisandro Martínez en début d’action relève d’un contact normal au football et ne constitue pas une faute justifiant l’annulation.

Il a par ailleurs souligné que l’action s’était déroulée à près de 100 yards du but et que l’Argentine avait eu le temps de se réorganiser défensivement avant la conclusion, validant ainsi le sentiment d’injustice ressenti par les Pharaons.

Selon lui, le léger contact filmé — qu’il s’agisse d’un appui du pied ou d’une petite traction sur le maillot — ne constitue pas une faute manifeste justifiant l’intervention de la vidéo.



Il rappelle que la VAR scrute chaque phase de l’action offensive, mais qu’un but ne doit être annulé que pour une faute évidente, ce qui n’était pas le cas ici.

Il conclut : « Plus l’écart temporel et spatial entre l’incident et le but est grand, plus la faute doit être manifeste pour justifier l’intervention du VAR, ce qui n’a pas été le cas ici. »

En revanche, il a validé la décision de l’arbitre français François Letexier de ne pas siffler penalty pour l’Égypte juste avant le troisième but argentin, estimant que le contact sur Mohamed Salah était trop léger pour justifier une chute ou une sanction.

Il a conclu son analyse en soulignant que les deux décisions auraient dû être cohérentes, ajoutant : « Tout comme le but de l’Égypte n’aurait pas dû être annulé, celui d’Enzo Fernández n’aurait pas dû l’être non plus, car le penalty réclamé par l’équipe égyptienne n’existait pas. »

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