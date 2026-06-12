Un ennemi invisible… Deschamps impose des règles exceptionnelles au stage de préparation de l'équipe de France

L'équipe de France a entamé son parcours dans la Coupe du monde 2026 bien avant le premier coup de sifflet, non pas sur la pelouse, mais face à un adversaire invisible : la chaleur étouffante et l'humidité pesante qui règnent aux États-Unis.

Dès leur arrivée à Boston, les Bleus ont activé un véritable plan d’urgence climatique après avoir enchaîné des séances sous plus de 35 °C et une humidité supérieure à 60 %.

Selon le journal français « L'Équipe », le staff technique emmené par Didier Deschamps a donc décalé les séances aux horaires des matchs de la phase de groupes afin d'accélérer l'acclimatation des joueurs aux conditions extrêmes qu'ils affronteront durant la compétition. Objectif : éviter toute surprise thermique au coup d'envoi du tournoi.

Deschamps n’a rien laissé au hasard : il a organisé des réunions de sensibilisation au cours desquelles il a insisté sur la « guerre de l’hydratation », demandant à chaque joueur de boire jusqu’à six litres d’eau par jour et d’utiliser des serviettes glacées pendant les séances pour faire baisser la température corporelle au fur et à mesure.

Ces dispositions dépassent les simples recommandations : la FFF a installé une chambre froide mobile et des douches d’eau froide au camp d’entraînement pour favoriser la récupération, tout en prévenant les chocs thermiques entre la fournaise du terrain et la fraîcheur de la climatisation.

Le programme quotidien a également été optimisé pour limiter les déplacements et les charges physiques superflues, notamment un trajet de plus d’une demi-heure dans des conditions éprouvantes entre l’hôtel et le centre d’entraînement.

Malgré un départ laborieux, les Bleus affichent une confiance sereine dans leur capacité d’adaptation, rappelant que la chaleur et l’humidité constituent un défi collectif pour toutes les sélections.

Les prévisions météorologiques, annonçant une baisse des températures à New York dans les prochains jours, ont redonné du baume au cœur au groupe. Les Bleus entameront donc leur parcours face au Sénégal dans des conditions plus clémentes, avant de retrouver le véritable défi climatique américain lors des phases suivantes.