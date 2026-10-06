Le match amical entre l'Uruguay et l'Inde a été interrompu de façon soudaine, en raison des mauvaises conditions météorologiques et des orages, après que les joueurs des deux sélections ont été contraints de quitter la pelouse pour se réfugier dans les vestiaires, avant une reprise ultérieure.

Selon ce qu'a rapporté le journal britannique « The Sun », la rencontre a été interrompue après seulement 27 minutes de jeu, alors que l'Uruguay avait ouvert le score grâce à Darwin Núñez sur un penalty, avant qu'Anirudh Thapa n'égalise pour la sélection indienne.

La décision d'arrêter le match est intervenue alors que les orages et les éclairs étaient visibles depuis le coup d'envoi, les médias présents s'attendant à un report du début de la rencontre, ce qui ne s'est pas produit.

Après l'arrêt du jeu, un message est apparu sur l'écran géant du stade « Salt Lake », indiquant : « Le match est interrompu en raison des mauvaises conditions météorologiques. »

Le stade a également annoncé par haut-parleurs : « Le match a été interrompu en raison des mauvaises conditions météorologiques, et nous demandons à toutes les personnes présentes dans le stade de rejoindre et de rester dans les zones protégées. »

Les joueurs de l'Uruguay ont quitté la pelouse, parmi lesquels Núñez et Rodrigo Bentancur, accompagnés des arbitres et de l'entraîneur Diego Forlán, en direction des vestiaires.

Certains supporters se sont effectivement dirigés vers les espaces couverts après l'avertissement, tandis que d'autres ont préféré rester dans les tribunes et profiter de la pluie, au moment où les photographes ont été contraints de s'abriter sous des parapluies.

Le match a repris après une interruption de 39 minutes, sous une pluie qui continuait de tomber abondamment.

Il convient de rappeler que la rencontre s'est terminée par une large victoire de l'Uruguay sur le score de 6-1.



