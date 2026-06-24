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Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Un duel africain à saveur saoudienne : Mané écarte Koulibaly de la sélection sénégalaise

Sénégal vs Irak
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Sadio Mané
K. Koulibaly
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Les stars d’Al-Hilal et d’Al-Nassr s’affrontent en Coupe du monde

Sadio Mané, l’attaquant d’Al-Nassr, a été préféré à son partenaire en sélection sénégalaise Kalidou Koulibaly, défenseur d’Al-Hilal, pour affronter la Norvège lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions ont finalement perdu 2-3 face à la Norvège, mardi à l’aube, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Estimant que sa performance n’était pas à la hauteur, le sélectionneur Pape Thiaw l’a remplacé à la 72^e minute.

Toutefois, selon la presse sénégalaise relayée par la chaîne Al-Arabiya, la décision n’a pas émané de Thiaw : elle aurait été imposée par les deux capitaines, Sadio Mané et le milieu Idrissa Gana Gueye.

Selon ces sources, Mané et Gaye auraient exercé des pressions sur le sélectionneur pour que Koulibaly soit remplacé, estimant que ses erreurs répétées compromettaient les chances de victoire des « Lions de la Teranga ».

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Il s’agit de la deuxième défaite des Lions de la Teranga dans ce Mondial, après leur revers initial face à la France (1-3). Avec zéro point au compteur, le Sénégal partage la dernière place du groupe avec l’Irak, juste avant une rencontre décisive lors de la troisième journée.

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