Un dossier médical préoccupant : Alonso hérite d'une crise à 62 millions d'euros

Les débuts de Xabi Alonso avec Chelsea ne se sont pas limités à dessiner les contours de son nouveau projet sportif ou à conclure des transferts pour renforcer l'effectif, puisqu'il s'est également retrouvé face à un lourd héritage de recrues coûteuses qui n'ont pas produit le rendement escompté.

Et il semble que l'un des dossiers les plus complexes soit revenu s'imposer très tôt, dès le début de la préparation de la nouvelle saison.

Selon le journal Sport, le Belge Roméo Lavia constitue l'un des exemples les plus marquants de ces recrues qui ont pesé sur Chelsea ces dernières années. Le club londonien a en effet déboursé environ 62 millions d'euros pour l'arracher à Southampton à l'été 2023, alors que l'équipe était dirigée par Mauricio Pochettino.

Lavia était alors considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du milieu de terrain, grâce à son jeune âge, à ses qualités physiques et à sa précoce expérience en Premier League. Mais les blessures répétées ont gâché son parcours depuis son arrivée à Stamford Bridge.

Le joueur est arrivé à Londres alors qu'il souffrait de problèmes à la cheville droite, et il a depuis contracté 12 blessures différentes, se contentant de disputer seulement 43 matchs, sans être parvenu jusqu'à présent à jouer une rencontre complète sous le maillot de Chelsea, un tableau décevant pour un joueur qui était pressenti pour diriger le milieu de terrain durant des années.

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La préparation actuelle représentait une nouvelle occasion pour Lavia d'entamer un chapitre différent sous la direction de Xabi Alonso, mais le début n'a pas été idéal, après qu'il a ressenti des douleurs à l'ischio-jambier lors du premier match amical face aux Western Sydney Wanderers.

Alonso a confirmé après la rencontre que le joueur s'était plaint d'un problème aux ischio-jambiers, exprimant son espoir de le voir participer au match amical face à Tottenham prévu samedi, tout en insistant sur le fait que le club ne précipiterait pas son retour : « Cela n'a aucun sens de prendre des risques. »

Bien que la nouvelle blessure ne semble pas grave, elle a de nouveau braqué les projecteurs sur un joueur dont l'historique médical continue d'inquiéter, alors que son contrat avec Chelsea court jusqu'en 2030, tandis que le club continue d'attendre le moment où son état physique lui permettra de retrouver le niveau qui avait attiré tous les regards à Southampton.

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