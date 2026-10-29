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Le directeur général du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, s’est dit convaincu que l’ailier Michael Olise remportera le Ballon d’Or au cours de sa carrière. L’attaquant français réalise une brillante saison en Allemagne, avec déjà 12 buts inscrits toutes compétitions confondues.

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Olise soutenu dans la course à la récompense suprême

Le directeur général du Bayern, Dreesen, a publiquement affirmé croire qu’Olise remportera un jour le Ballon d’Or. Cette prédiction audacieuse intervient après un début de saison étincelant de l’ailier français. Depuis son arrivée à l’Allianz Arena en 2024, Olise réalise des performances exceptionnelles. Le joueur de 24 ans a inscrit 54 buts et délivré 61 passes décisives en 119 matches, toutes compétitions confondues, dont 12 buts et sept passes décisives cette saison.

Après la récente distinction individuelle remportée par Harry Kane, les dirigeants du Bayern se tournent déjà vers leur prochaine superstar mondiale. Dreesen est fermement convaincu qu’Olise possède tous les atouts nécessaires pour atteindre les sommets du football mondial.

Dreesen prédit un Ballon d’Or à Olise

La direction bavaroise est manifestement ravie de l’impact immédiat de son attaque. Dreesen n’a pas hésité à évoquer l’immense potentiel de son attaquant prolifique. S’exprimant par l’intermédiaire des canaux officiels du club, le directeur général a fait part de sa confiance inébranlable dans le potentiel du joueur. Il estime que l’effectif actuel lui offre le cadre idéal pour briller individuellement.

« Je suis convaincu à 100 % que Michael remportera le Ballon d’Or au cours de sa carrière, a expliqué Dreesen. Dans notre club, il bénéficie d’un environnement qui lui permet de briller, avec des coéquipiers avec lesquels il s’entend très bien sur le terrain. »

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Un environnement idéal pour briller individuellement

Les distinctions individuelles dans le football sont rarement obtenues sans le soutien d’un collectif dominant. Le Bayern dispose d’un effectif riche en talents de classe mondiale et d’un dispositif tactique qui convient parfaitement à un ailier explosif comme Olise. L’entente entre l’attaquant français et les autres joueurs offensifs s’est traduite par des statistiques remarquables devant le but. Dreesen a souligné que cette harmonie collective est la clé des performances individuelles au plus haut niveau.

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« C’est ainsi que l’on peut atteindre le plus haut niveau individuel, a ajouté le dirigeant allemand. Vous pouvez être le meilleur joueur de la planète, mais si vous n’avez pas de partenaires pour vous aider, cela ne sert à rien. »

Prolonger cette incroyable série de performances

Olise va désormais se concentrer pleinement sur le maintien de son impressionnant rythme de buts alors que la saison européenne entre dans une phase plus intense. Il devra conserver ce niveau de rendement s’il veut véritablement figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or dans les années à venir. Plus récemment, Olise a également livré une brillante prestation lors de la large victoire 6-1 du Bayern face à Magdeburg en Coupe d’Allemagne. Il tentera de contribuer à nouveau au succès de son équipe lors du Der Klassiker de Bundesliga face au Borussia Dortmund, ce samedi.