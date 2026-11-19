Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Jamal Musiala fait malgré lui les gros titres au Bayern. Alors que les dirigeants se demandent publiquement s’il retrouvera un jour son niveau d’avant, le journaliste de Sky Florian Plettenberg dit avoir appris l’existence d’une clause sensible dans son contrat.

Les dirigeants du Bayern Munich ont récemment lancé un débat sensible autour de Jamal Musiala. Le président d’honneur Uli Hoeneß et le directeur général Jan-Crhistian Dreesen ont tous deux exprimé des doutes sur la capacité du dribbleur à retrouver son niveau d’avant en raison de son dysfonctionnement neurologique. Musiala souffre depuis quelque temps d’une forme d’épilepsie qui a provoqué deux effondrements sur le terrain cet été et qui est traitée par médicaments. Tous deux ont également soulevé, au moins indirectement, la question d’une éventuelle discussion avec le joueur et son agent sur une adaptation de son salaire s’il ne retrouvait pas son niveau d’avant.

« Nous espérons que Jamal reviendra. Il lui faudra certainement du temps. Nous ferons le point et nous réunirons avec sa famille et son entourage. Soit nous nous réjouirons de retrouver le Jamal d’avant, soit, s’il devient un autre joueur sur le chemin du retour, il faudra discuter ensemble », a déclaré Dreesen lors d’un événement organisé par l’« Abendzeitung » de Munich.

Selon Bild, le cas Musiala aurait également été abordé lors d’une réunion du conseil de surveillance. Ses membres se seraient tous rangés à l’avis d’Uli Hoeneß.

Publicité Publicité

Quand Jamal Musiala reviendra-t-il sur le terrain ?

Dreesen n’a pas précisé de quoi ils souhaiteraient discuter. Peut-être aussi d’une clause particulière qui figurerait dans son contrat, prolongé en février 2025 jusqu’en 2030 ? Comme l’a révélé Florian Plettenberg, spécialiste des transferts pour Sky, Musiala disposerait dans son contrat d’une clause libératoire qui entrerait en vigueur dès 2027. Plettenberg n’a pas indiqué le montant de cette clause présumée.

Related Topics

Prochains matchs FCB Bundesliga 14:30 KOE Regarder

Musiala, qui s’entraîne actuellement pour retrouver sa condition après une déchirure des fibres musculaires survenue en septembre et pourrait faire son retour vendredi contre Cologne, n’aurait pour l’instant aucune intention de quitter prématurément le club munichois. Il se concentre sur son retour en forme, puis souhaite renouer avec la progression qu’il affichait avant sa blessure.

Vincent Kompany apporte son soutien à Jamal Musiala

Alors que les dirigeants bavarois discutent du salaire de Musiala, deuxième joueur le mieux payé du club derrière Harry Kane, et, selon Sky, de sa clause libératoire présumée, l’entraîneur Vincent Kompany, qui retrouvera le banc vendredi contre le 1. FC Cologne en Bundesliga après son effondrement dû à une irritation des méninges, a une nouvelle fois attiré l’attention avec un plaidoyer remarquable . Kompany a dit espérer « que vous et les supporters, qui ne voyez pas chaque jour ce que Jamal montre à l’entraînement, et je ne dis pas cela à la légère, je le pense vraiment, le reverrez très vite sur le terrain. Et il ne faut pas oublier tout le plaisir qu’un tel joueur peut procurer lorsqu’il retrouve son meilleur niveau. C’est pour ces joueurs qu’on vient au stade », a déclaré le Belge.

Publicité

Son rôle est de « tout faire pour que chaque joueur du Bayern réussisse et donne le maximum. [...] Faire en sorte que Jamal ressorte de cette épreuve dans une meilleure version de lui-même. C’est avec cette motivation que j’aborde chaque journée. »