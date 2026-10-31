Un déplacement à l'étranger a révélé la vérité derrière les rumeurs de limogeage du Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, après la lourde défaite concédée face à Al-Shabab.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors du match qui les a opposés hier vendredi, au stade SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, en marge de la douzième journée du championnat Roshn.

Des rapports de presse ont indiqué que la direction d'Al-Ahli avait pris la décision de limoger Pusic de son poste d'entraîneur de l'équipe première avant la fin du match contre Al-Shabab, avec le lancement d'une liste de candidats pour lui succéder au cours de la prochaine période.

Toutefois, le déplacement effectué par Al-Ahli vers la capitale qatarie Doha a prouvé que ces informations étaient infondées jusqu'à présent.

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Après la fin du Clasico face à Al-Shabab, la délégation d'Al-Ahli s'est envolée pour le Qatar afin d'affronter Al-Sadd, après-demain lundi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Marino Pusic était à la tête de la délégation arrivée à Doha, ce qui a balayé tous les doutes concernant son limogeage immédiat après la fin du petit Clasico contre Al-Shabab.

Pour rappel, Pusic a pris en main Al-Ahli depuis le début de la saison actuelle, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, et il a dirigé l'équipe lors de 17 matchs depuis lors, au cours desquels il a enregistré 11 victoires, pour 5 défaites et un seul match nul.