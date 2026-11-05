L’Ajax se dirigeait vers la pause avec une avance de 0-1 face au FC Midtjylland, mais a tout de même concédé l’égalisation malgré une faute présumée sur Thilo Kehrer. L’arbitre polonais et la VAR ont décidé de valider le but malgré les vives protestations du camp amstellodamois. Les consultants Ronald de Boer et Wim Kieft comprennent la décision du corps arbitral et pointent la responsabilité de Kehrer.

Après un peu moins d’une demi-heure de jeu, Friday Etim a été lancé en profondeur. L’attaquant nigérian a envoyé le défenseur de l’Ajax Kehrer au sol, poursuivi sa course, éliminé Marc ter Stegen et glissé le ballon au fond des filets pour égaliser.

Les joueurs de l’Ajax se sont immédiatement tournés vers l’arbitre Pawel Raczkowski. Celui-ci a brièvement échangé avec l’arbitre vidéo Pawel Pskit, qui n’a pas non plus vu de faute dans l’action d’Etim et lui a rapidement indiqué de laisser jouer.

Ziggo Sport : le commentateur Johan van Polanen n’a guère compris cette décision, qualifiant l’action de « but suspect ». « Au début, nous pensions qu’il y avait faute, explique ensuite De Boer. Mais quand je regarde, je vois ce qu’il veut faire. Il veut bloquer cet attaquant nigérian, mais celui-ci le contourne tout simplement. Kehrer utilise aussi sa main pour le retenir. »

« Là, il veut l’arrêter, mais l’attaquant le contourne tout simplement », analyse De Boer devant les images au ralenti de l’égalisation. « Il pose aussi sa main, et il le sent : je suis en retard, alors autant me laisser tomber. »

« S’il avait sifflé, tout le monde aurait dit : “OK.” Mais je trouve surtout que c’est une défense stupide. Il choisit de le bloquer, mais il se trompe tout simplement », conclut De Boer.

Kieft renchérit : « Ce n’est pas seulement stupide, c’est aussi très imprudent. Quand on se trouve à ce poste, il faut vraiment mieux évaluer la situation. Parce que là, l’attaquant se retrouve tout simplement devant le but », estime Kieft.

L’Ajax pourra par ailleurs montrer ce dont il est capable face à une équipe réduite à dix en seconde période. Quelques minutes avant la pause, le milieu axial Kjell Wätjen a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Abdellah Ouazane.