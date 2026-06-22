Un décès soudain et tragique a été signalé lors de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a été endeuillée lors de la phase de groupes par le décès accidentel d’un agent de sécurité.

Selon le journal britannique The Sun, un jeune agent de sécurité a été mortellement fauché par une voiture alors qu’il regagnait à pied son domicile après une rencontre de la Coupe du monde, sur le parking du stade SoFi.

Selon le quotidien britannique, Aaron Avery a été victime de cet accident alors qu’il n’en était qu’à son deuxième jour de travail ; la tragédie est survenue lundi, à l’issue de la rencontre Iran-Nouvelle-Zélande.

Sa tante Norma Quinn a confié : « Je suis anéantie, car c’est la dernière chose à laquelle nous nous attendions. »

La collision s’est produite à quelques pâtés de maisons de son domicile, près de la rue Van Ness ; sa famille précise que son corps a été traîné sur environ la moitié d’un pâté de maisons après l’impact.

Le conducteur de la Tesla blanche impliquée a été interpellé par les forces de l’ordre.

Selon sa tante, citée par CBS, « d’après ce qu’on m’a dit, il y a de fortes chances que la vitesse ait joué un rôle dans l’accident et que l’homme ait été sous l’emprise de l’alcool ».

Transporté d’urgence à l’hôpital, le jeune homme a été placé sous assistance respiratoire avant que les médecins ne constatent son décès cérébral dans l’après-midi du lendemain. Une page de collecte de fonds créée sur GoFundMe précise qu’il souffrait d’un traumatisme crânien.