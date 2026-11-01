Al-Ahli a reçu un renfort de taille avant son match très attendu face à Al-Sadd du Qatar, après que son gardien sénégalais Édouard Mendy s'est rapproché d'un retour dans le onze de départ, lors de la rencontre prévue lundi dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Al-Ahli récupère les services de Mendy, âgé de 34 ans, après son absence lors des derniers matchs de l'équipe en raison d'une blessure, devenant ainsi candidat à une nouvelle apparition dans le onze de départ lors du prochain test continental.

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Dans le cadre des préparatifs pour la rencontre, les joueurs d'Al-Ahli se sont contentés, samedi, d'effectuer des séances de récupération à l'intérieur de l'hôtel où l'équipe réside au Qatar, sous la supervision de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić, afin de préparer les éléments physiques avant la reprise du travail sur le terrain.

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Al-Ahli doit disputer sa séance d'entraînement principale et finale dimanche, en préparation du match face à Al-Sadd, les quinze premières minutes de celle-ci étant accessibles aux médias, selon les dispositions adoptées avant la rencontre.

Al-Ahli aborde la rencontre continentale en occupant la troisième place du groupe Ouest avec un total de 7 points, récoltés grâce à deux victoires et un match nul, cherchant à obtenir un résultat positif qui renforcerait sa position au classement et appuierait ses chances de poursuivre son parcours dans la compétition.