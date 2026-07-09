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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un coup dur pour les Trois Lions avant d’affronter la Norvège

Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Coupe du monde
J. Quansah
Norvège
Angleterre

Le défenseur anglais Jarell Quansah a écopé d'une suspension de deux matchs après son expulsion lors de la victoire 3-2 de l'Angleterre face au Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

L’équipe d’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, prépare déjà son quart de finale face à la Norvège, programmé dimanche.

Selon le communiqué de la FIFA publié par The Athletic, le défenseur manquera non seulement le quart de finale contre la Norvège, mais aussi une éventuelle demi-finale en cas de qualification des Three Lions.

Le communiqué de la FIFA précise : « La suspension sera appliquée lors du ou des prochains matchs de l’équipe d’Angleterre à la Coupe du monde 2026, conformément à l’article 69 du Code disciplinaire de la Fédération internationale de football. »

Le règlement de la Coupe du monde 2026 n’autorise pas les équipes à faire appel d’un carton rouge, mais la Fédération anglaise de football (FA) examine malgré tout les voies de recours possibles. Elle ne peut toutefois pas contester la suspension de deux matchs, celle-ci ayant été infligée par la Commission de discipline indépendante de la FIFA.

Coupe du monde
Norvège crest
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Selon des sources proches du dossier citées par The Athletic, la FA a défendu son joueur en arguant qu’il y avait eu un problème dans l’application du protocole vidéo.

Ces sources précisent que la FA a fait valoir que la présentation initiale d’une image fixe par l’arbitre, avant de recourir à la vidéo, constituait une circonstance atténuante, les protocoles exigeant que les séquences soient d’abord visionnées à vitesse normale et que les images fixes ne servent qu’à déterminer le point de contact.

Néanmoins, la FA s’attendait à cette sanction de deux matchs, conformément au règlement disciplinaire général de la FIFA.

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