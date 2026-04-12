Selon les révélations de la presse ce dimanche soir, de nouveaux détails ont émergé concernant la blessure du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui évolue au sein du club saoudien Al-Hilal, alors que se profile la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l’AFC.

Les rencontres à élimination directe de la zone Ouest, initialement reportées en raison du conflit au Moyen-Orient, se tiendront à Djeddah à partir de lundi.

Al-Hilal défiera Al-Sadd (Qatar) lundi, tandis qu’Al-Ahli de Djeddah croisera Al-Duhail (Qatar). Mardi, Ittihad sera opposé à Al-Wahda (Émirats arabes unis).

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Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, la blessure dont souffre Kalidou Koulibaly pourrait l’empêcher de prendre part aux phases éliminatoires de la compétition.

Dans un communiqué médical, le club a confirmé que le joueur souffre d’un hématome au muscle fémoral antérieur et qu’il rejoindra la délégation à Djeddah dans les prochaines heures pour poursuivre sa rééducation.

Son absence constituerait un coup dur pour les plans de l’entraîneur allemand Simone Inzaghi, d’autant plus qu’il s’agit l’un des piliers du club.