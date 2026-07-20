Les célébrations de l'équipe d'Espagne, fraîchement couronnée championne du monde 2026, ont été émaillées de plusieurs incidents illustrant la difficulté de l'Argentine à accepter la défaite.

Selon le journal « Sport », Roberto Fabián Ayala, adjoint de Lionel Scaloni à la tête de l’Albiceleste, s’est vivement disputé avec le joueur espagnol Dani Olmo en marge de la remise des trophées.

Ces tensions interviennent après les échauffourées provoquées par l’incident entre Paredes et Éric García.

Alors que Dani Olmo s’est approché du lieu de l’incident, il a croisé Ayala, défenseur réputé durant sa carrière pour son style combatif et ses tacles puissants.

Dans un premier temps, l’adjoint de Scaloni semblait vouloir éloigner Olmo de la zone de tension, mais il a surpris tout le monde en assénant un coup de poing au niveau du cou du joueur espagnol, médusé, qui se tenait aux côtés d’Éric García.

Sous le coup de l’émotion, Éric García a alors repoussé Ayala.

Cet incident ternit l’image de l’adjoint de Scaloni, habituellement réputé pour son comportement irréprochable, que ce soit en conférence de presse ou sur le terrain.