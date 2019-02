Un corps repéré dans l'épave de l'avion qui transportait Emiliano Sala

Les enquêteurs indiquent ce lundi qu'un corps a été repéré dans l'avion qui transportait l'attaquant Emiliano Sala. Des images vidéos montrent ainsi le corps d'un "occupant" dans l'épave, a annoncé le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB).

"Tragiquement, dans les images vidéo du ROV (Remotely Operated Vehicle, véhicule télécommandé à distance), un occupant est visible dans l'épave", est-il précisé dans le communiqué.

Emiliano Sala, 28 ans, et David Ibbotson, le pilote de 59 ans, voyageaient à bord d'un monomoteur Piper Malibu qui a disparu des radars le soir du 21 janvier alors qu'il devait relier Nantes à Cardiff (Pays de Galles) où le buteur venait de signer.

Dimanche soir, la famille a été informée que l'épave de l'avion avait été retrouvée au fond de la Manche.

