Kees Luijckx se montre très dur envers Wout Weghorst dans le talk-show Voetbaltijd de 1Twente. L’ancien défenseur estime que le très grand attaquant du FC Twente ne se soucie pas assez de ses coéquipiers.

Luijckx évoque la différence entre Weghorst et son concurrent Lucas Vennegoor of Hesselink, buteur dimanche contre l’AZ (victoire 0-2). « Weghorst ne court que pour lui-même. Vennegoor crée beaucoup d’espaces par ses appels. »

L’analyste originaire de Hollande-Septentrionale n’est guère séduit par Weghorst, arrivé à Enschede l’été dernier. « C’est un égoïste. Il veut atteindre lui-même les quinze ou vingt buts. Il travaille dur, mais cela produit peu de résultats. »

Luijckx n’est toutefois pas uniquement négatif dans son analyse de Weghorst, qu’il qualifie de « phénomène ». « Quand je le regarde aujourd’hui, tout semble très laborieux. Il doit vraiment puiser au fond de lui-même. Mais regardez la concentration dont il fait preuve pendant les matches. »

Dimanche contre l’AZ, Weghorst a été remplacé par John van den Brom après environ 70 minutes de jeu, et l’attaquant n’en était visiblement pas content. Sans lui, Twente a porté son avance à 0-2, notamment grâce à un but de Vennegoor of Hesselink.

Weghorst, 34 ans, compte désormais dix-sept matches sous le maillot de Twente. Le vétéran a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives sur cette période. Son contrat à la Grolsch Veste court encore pendant près de deux ans.

Après sa victoire à Alkmaar, Twente occupe la quatrième place de la Vriendenloterij Eredivisie. Après dix journées, il ne compte que quatre points de retard sur le leader, Feyenoord.