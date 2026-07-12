La Fédération internationale de football (FIFA) a clos le débat soulevé par la Norvège au sujet de l’égalisation anglaise en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Après analyse des données de la puce électronique embarquée dans le ballon, elle a confirmé que le cuir n’avait pas touché le câble de la caméra suspendue au plafond du stade Hard Rock de Miami avant le but de Jude Bellingham.

Selon la chaîne Selon Fox Sports, l’incident s’est produit lors d’un dégagement lointain du gardien norvégien Niland vers ses attaquants. Le ballon est alors tombé de manière inattendue et a été récupéré par l’Anglais Elliot Anderson, qui a lancé une contre-attaque rapide conclue par l’égalisation de Bellingham dans le temps additionnel de la première période.

Niland s’est alors précipité vers l’arbitre français Clément Turpin pour lui signaler que le ballon avait heurté le câble et que le but ne devait pas être validé, mais l’arbitre a ignoré ses protestations, ainsi que celles d’Erling Haaland et de l’entraîneur Ståle Solbakken, lequel a vivement contesté la poursuite du jeu.

La technologie met fin à la polémique

La FIFA a officiellement clos le débat en confirmant que la puce intelligente intégrée au ballon, conçue pour détecter le moindre contact ou changement brutal de trajectoire, n’a enregistré aucune collision avec le câble. Dans un communiqué, elle a déclaré : « Nous avons examiné les données ; le graphique du capteur lié au ballon ne montre aucun pic soudain. »

Pérez Borul, ancien arbitre international et analyste de l’émission « Marcador » sur « Radio Marca », a confirmé la justesse de cette décision en déclarant : « Grâce à cette technologie, si le ballon avait touché le câble de la caméra, le but aurait été annulé ; en revanche, s’il y a eu un léger contact avec le câble de la caméra, il n’y a aucune raison d’annuler le but. »

Cet incident est l’un des plus grands sujets de controverse de la compétition, le VAR et les autres technologies modernes étant de plus en plus critiqués pour leur application parfois inégale. Toutefois, l’intervention rapide de la FIFA, étayée par des données techniques, a clos définitivement la polémique, validant ainsi le but de Bellingham qui a permis à l’Angleterre de se qualifier pour les demi-finales après une victoire 2-1 en prolongation.