Le départ de Ter Stegen du Barça, l'été dernier, a ouvert un nouveau chapitre dans la carrière du gardien allemand, qui a rejoint l'Ajax Amsterdam sous forme de prêt.

La concurrence avec Joan García, conjuguée aux problèmes physiques dont il a souffert lors des dernières saisons, avait rendu sa situation plus délicate, au point de le pousser à prendre la décision de partir et de vivre une nouvelle expérience.

Au fil du temps, Ter Stegen a commencé à retrouver son meilleur niveau avec l'Ajax, et il a également réussi à s'adapter de façon remarquable au sein du vestiaire, où il bénéficie d'un grand respect et reçoit même les éloges de ses coéquipiers.

Dans ce contexte, l'un de ses coéquipiers, l'attaquant Tolu Arokodare, a évoqué le niveau de l'ancien gardien du Barça, dans des déclarations accordées au média belge Het Laatste Nieuws.

Le journal Sport a publié les déclarations de Tolu Arokodare, qui n'a pas caché son admiration pour le gardien allemand, mais a aussi reconnu que l'affronter à l'entraînement peut parfois se transformer en une expérience frustrante.

Le joueur a déclaré en riant : « Ter Stegen me fait sortir de mes gonds à l'entraînement. Parfois, c'est extrêmement frustrant de voir comment il continue à repousser un aussi grand nombre de ballons. On a envie de lui donner un coup de poing. »

Le joueur nigérian a également fait l'éloge de Julian Brandt, qui figure parmi les joueurs qui l'ont le plus impressionné.

Il a précisé : « C'est un joueur absolument incroyable pendant les matchs. Il te laisse sans voix. Il sait parfaitement quand jouer le ballon en une touche et quand se projeter sans ballon. »

Arokodare n'a pas non plus oublié d'évoquer l'entraîneur Michel, exprimant à son égard une grande gratitude : « Je l'adore, j'adore tout ici. »

Il a conclu : « L'Ajax, c'est comme le paradis. Le centre d'entraînement est au plus haut niveau, le stade est magnifique, les supporters sont incroyables, et j'adore aussi le style de jeu. »