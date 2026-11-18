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Le club brésilien de Santos a commencé à sonder le Real Madrid, par le biais d'un premier contact informel, afin d'étudier la possibilité d'un prêt de Rodrygo durant le premier semestre 2027. Une tentative de récupérer l'un des plus illustres produits de son centre de formation, même si l'opération s'annonce difficile à boucler au vu de la position du club espagnol.

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Le journaliste Fábio Sormani a révélé la semaine dernière, sur sa chaîne YouTube, l'intérêt de Santos pour l'attaquant de 25 ans, avant que la chaîne brésilienne ESPN ne confirme l'existence de démarches du club pour explorer les possibilités d'un retour du joueur dans ses rangs, ne serait-ce que sous la forme d'un prêt de courte durée.

Santos rêve de voir Rodrygo porter le maillot de l'équipe dès le coup d'envoi du Campeonato Paulista, début 2027. Mais ce scénario paraît très peu probable, le Real Madrid tenant à conserver les services du joueur et souhaitant le récupérer dès qu'il aura obtenu le feu vert pour rejouer.

Rodrygo est apprécié au sein du Real Madrid, qui n'envisage pas pour l'heure de s'en séparer, que ce soit par une vente ou un prêt. Le club le considère en effet comme l'un de ses éléments importants et ne souhaite pas le laisser partir après une longue période d'absence causée par la grave blessure dont il a été victime.

Selon un précédent article d'ESPN, José Mourinho voit dans le Brésilien un élément capable d'apporter un plus à l'équipe , et n'est pas opposé à l'idée de lui laisser le temps nécessaire pour retrouver progressivement son niveau après son retour de blessure, plutôt que de juger hâtivement de son état de forme ou d'envisager son départ.

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La position du technicien portugais traduit la volonté du Real Madrid de compter sur Rodrygo lors des prochains mois, d'autant que le joueur a été longuement éloigné des terrains et doit retrouver sa condition physique et le rythme des matchs avant de pouvoir de nouveau disputer une place de titulaire.

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Ces derniers jours, Rodrygo se trouvait au centre d'entraînement Rei Pelé, dans la ville de Santos, où il a suivi, avec l'accord du Real Madrid, un programme de rééducation pour se remettre de sa blessure au genou droit, qui comprenait une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque latéral, avant de rentrer en Espagne pour poursuivre les étapes de sa convalescence.

Le joueur lui-même ne semble pas envisager de quitter le Real Madrid à l'heure actuelle. Les éléments disponibles indiquent qu'il tient à rester au club, notamment après le soutien qu'il a reçu de la direction, du staff technique et de ses coéquipiers tout au long de sa blessure, ce qui a renforcé son envie de rendre la pareille à l'équipe et de retrouver les terrains sous ce maillot.

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Malgré l'intérêt de clubs anglais pour Rodrygo, le joueur ne s'est pas montré particulièrement enthousiaste face à ces offres. L'option d'un retour à Santos, aussi symbolique soit-elle pour lui, ne figure donc pas parmi ses priorités actuelles, lui qui souhaite poursuivre son aventure avec le Real Madrid.

De son côté, Santos ne considère pas le dossier Rodrygo comme le seul attendu lors du prochain mercato. Le club préfère attendre les résultats de l'élection présidentielle avant de prendre des décisions importantes concernant le renforcement de l'effectif et la prolongation des contrats de plusieurs de ses cadres, en vue de la saison 2027.

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Parmi les dossiers sur la table figurent l'avenir de Neymar, de Philippe Coutinho et d'Everton Cebolinha, ainsi que les négociations avec Cruzeiro au sujet du maintien de l'attaquant Gabriel Barbosa, actuellement prêté à Santos, le club brésilien cherchant à trouver un accord garantissant son transfert définitif.

Ainsi, la volonté de Santos de récupérer Rodrygo s'apparente davantage à une tentative de sonder la position du Real Madrid qu'à de véritables négociations proches d'aboutir, d'autant que le club espagnol n'envisage pas de se séparer du joueur, tandis que l'attaquant brésilien s'est fixé comme objectif principal de retrouver sa place au sein de la Maison Blanche une fois sa convalescence terminée.