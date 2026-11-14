Un club catalan gâche les débuts de Raúl avec le Real Oviedo

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Deux buts en un clin d'œil, deux cadeaux offerts par la défense du Real Oviedo, ont offert à Gérone une victoire qui lui a redonné de la vitalité, tout en gâchant les débuts de Raúl González comme entraîneur de l'Oviedo.

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Deux buts en un clin d'œil, et deux cadeaux de la défense du Real Oviedo, ont offert à Gérone une victoire qui lui a redonné des couleurs et a, dans le même temps, gâché la première apparition de Raúl González sur le banc d'Oviedo.

Le quotidien AS est revenu sur les moments forts de la rencontre, Gérone ayant voulu accueillir Raúl en privant son équipe du ballon, s'appuyant sur le duo de sentinelles composé d'Iván et Beltrán, qui ont imposé leur emprise sur le rythme du jeu sous la houlette de Quique Álvarez.

Le Real Oviedo n'a eu d'autre choix que de reculer et de tenter de reprendre son souffle en récupérant le ballon, des tentatives qui ne se sont toutefois pas répétées très souvent.

L'entraîneur Raúl s'est montré très actif pour orienter ses joueurs depuis la ligne de touche et a tenté d'apporter les ajustements nécessaires au rendement de son équipe, mais l'impression laissée par la première période est que Gérone était la formation la plus à l'aise, après avoir passé la plupart du temps dans la moitié de terrain adverse.

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Si l'on reconnaît une plus grande domination de la formation catalane, les occasions se sont réparties entre les deux équipes durant la première mi-temps.

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Domínguez a menacé le but d'une tête qui est passée près du poteau, puis Jiménez a eu une occasion franche, mais il l'a gâchée d'une frappe qu'il aurait été plus simple de loger dans les filets.

Le Real Oviedo a tenté de faire mal à son adversaire catalan sur les balles arrêtées, tandis que Gérone s'est appuyé sur les percées de Carles Pérez et Unai.

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L'occasion la plus dangereuse de la formation catalane est venue d'une balle arrêtée, lorsque la frappe du gauche de Carlos Pérez a heurté la barre transversale, à la suite d'un contact dans la surface de réparation.

Avant la fin de la première période, Estanis et Chaira ont tenté de menacer le but de Gérone à deux reprises, mais leurs tentatives n'ont pas représenté de danger pour Gazzaniga.

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Le début de la seconde période a souri au Real Oviedo, après qu'il a réussi à concrétiser une magnifique action construite, partie de Joti, poursuivie par Jiménez et peaufinée par Chaira, avant que Reina n'y appose sa marque d'une superbe tête, venu de derrière.

Le but d'avance 1-0 a procuré aux joueurs du Real Oviedo davantage de sérénité. Ils auraient pu rapidement accentuer cet avantage, mais Gazzaniga a privé Isfan de marquer, après avoir repoussé sa tentative à l'issue d'une magnifique action lancée par Estanis.

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Le Real Oviedo a échoué dans sa tentative de creuser l'écart, mais il a ensuite commis une erreur plus grave, lors de deux actions malheureuses consécutives dans la surface de réparation.

À la 60e minute, les défenseurs du Real Oviedo se sont contentés de regarder Abel faire trembler les filets du gardien Aarón, sans parvenir à l'arrêter.

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Trois minutes plus tard, précisément à la 63e minute, Bryan a profité d'un autre cadeau sous la forme d'un ballon de renvoi pour ajouter le deuxième but de la formation catalane.

Ainsi, la perspective d'un Real Oviedo menant de deux buts à zéro s'est muée en un retard sur le score de 1-2, l'équipe de l'entraîneur Raúl se retrouvant dans une situation extrêmement difficile.

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Raúl a réclamé à ses joueurs d'Oviedo une réaction forte, en procédant à des changements à caractère offensif. Oviedo s'est alors projeté vers l'avant sans hésiter, même si son élan était davantage porté par l'enthousiasme et la combativité que par des solutions footballistiques.

Yacobo et Morales ont tenté de mettre Gazzaniga à l'épreuve, mais le gardien de Gérone est resté inflexible, conduisant son équipe à décrocher la victoire sur la pelouse du Tartiere et gâchant, dans le même temps, la première apparition de Raúl.