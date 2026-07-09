L'équipe de France a connu un coup dur lors de son quart de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, après la sortie sur blessure de son capitaine Kylian Mbappé malgré une performance de haut vol.

La star du Paris Saint-Germain a ouvert le score pour les « Bleus » en deuxième période, avant qu’Ousmane Dembélé n’inscrive le deuxième but, offrant ainsi à la France une victoire précieuse (2-0) face aux « Lions de l’Atlas ».

Malgré la joie des supporters français après son but, Mbappé s’est effondré sur la pelouse à la 77^e minute, victime d’une blessure, avant de se diriger vers le rond central pour demander à être remplacé par le sélectionneur Didier Deschamps.

L’entraîneur français a immédiatement accédé à la demande de son capitaine et l’a remplacé par Jean-Philippe Mateta, alors que les Bleus menaient toujours 2-0.

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Il a quitté la pelouse avec précaution sous le regard vigilant du staff médical, puis les caméras l’ont montré plus tard en train d’appliquer de la glace sur son pied, suscitant l’inquiétude dans le camp français quant à sa disponibilité pour le prochain match.

L’attaquant français avait ouvert le score dès le début de la seconde période, offrant ainsi à son équipe son billet pour les demi-finales.

Les supporters attendent désormais le bilan médical pour connaître la gravité de la blessure et la durée de l’indisponibilité du joueur, alors que les Bleus s’apprêtent à affronter le vainqueur du quart de finale Espagne-Belgique.

Mbappé est l’élément clé de l’attaque française lors de cette édition de la Coupe du monde, après avoir enchaîné les buts et fait la différence lors des grands matchs, ce qui fait de son éventuelle absence un coup dur pour les ambitions des « Bleus » dans la course au titre mondial.