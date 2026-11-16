Un choc ébranle Manchester United : Lukaku annonce son départ par une décision surprise

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Au lendemain de la large victoire face à l'Italie, Romelu Lukaku a créé la surprise au sujet de son avenir avec la sélection belge, avec une décision inattendue après son apparition lors du dernier rassemblement des Diables rouges.

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L'attaquant de Fenerbahçe, âgé de 33 ans, a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale ce lundi via son compte officiel sur Instagram, confirmant son sentiment de sérénité à l'idée de mettre un terme à son parcours international, malgré sa présence avec la sélection lors du dernier rassemblement.

Lukaku a adressé un message aux supporters belges, revenant sur les moments forts de son aventure avec la sélection et exprimant sa gratitude envers ses coéquipiers et les entraîneurs qui l'ont accompagné durant toutes ces années.

L'attaquant belge a écrit : « Au cours de ces 16 années, j'ai donné tout ce que je pouvais pour l'équipe nationale et j'ai vécu toutes les émotions possibles. J'ai joué aux côtés de coéquipiers exceptionnels envers qui je resterai toujours reconnaissant, et je tiens à les remercier tous, ainsi que les entraîneurs qui m'ont encouragé et qui m'ont fait confiance pour aider l'équipe. Ce fut une merveilleuse aventure et j'ai savouré chaque instant. »

L'auteur de 94 buts internationaux a ajouté dans son message : « Aux supporters belges, merci pour votre soutien constant à notre équipe. Je suis fier d'avoir représenté mon pays lors de 4 Coupes du monde et de 3 Championnats d'Europe, et je n'oublierai jamais ces moments. Je suis serein quant à ma décision de m'arrêter ici, ce fut une expérience formidable et ce fut un plaisir de la vivre. Je vous suis reconnaissant, merci. »

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Lukaku quitte la sélection belge après avoir disputé 135 matches internationaux, au cours desquels il a inscrit 94 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et laissant une empreinte marquante dans l'histoire de la sélection.

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Le dernier match contre l'Italie sans y participer

La rencontre de la Belgique face à l'Italie, qui s'est soldée par une victoire de cette dernière sur le score de 4-1 dimanche au stade Roi Baudouin, pourrait bien être la dernière apparition de Lukaku au sein d'un rassemblement de la sélection, bien qu'il n'ait pas pris part au match.

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L'attaquant avait effectué de longs échauffements le long de la ligne de touche durant la rencontre, mais il n'est pas entré sur le terrain, tout comme il avait été absent de la liste de la sélection pour affronter la Turquie en raison d'une blessure.

La retraite de Lukaku impose un nouveau défi à l'entraîneur Marc Van Bommel, qui sera appelé à travailler à la construction d'une nouvelle force offensive pour la sélection belge, après le départ du meilleur buteur de l'histoire et de l'un de ses éléments les plus marquants de ces dernières années.