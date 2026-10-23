Le Nigérian George Ilenikhena continue de prouver sa valeur offensive avec Al-Ittihad, après avoir de nouveau fait trembler les filets lors de la rencontre face à Al-Diriyah, dans le cadre de la onzième journée de la Saudi Pro League Roshn, confirmant qu'il est l'une des armes majeures sur lesquelles s'appuie le club cette saison.

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L'attaquant nigérian a réussi à inscrire le but d'Al-Ittihad à la 30e minute, après avoir magnifiquement suivi la frappe de son coéquipier Rios repoussée par le gardien, pour démontrer une nouvelle fois son sens du but et sa capacité à exploiter les occasions dans la surface de réparation.

Mais le chiffre le plus marquant du parcours d'Ilenikhena cette saison ne concerne pas uniquement son but face à Al-Diriyah, mais plutôt son rendement exceptionnel chaque fois qu'il a la chance de figurer dans le onze de départ. Il a en effet marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives en 8 matchs disputés comme titulaire, atteignant ainsi 11 contributions offensives sur ces seules rencontres.









En considérant l'ensemble de ses apparitions, Ilenikhena a disputé 12 matchs avec Al-Ittihad cette saison, dont un seul en tant que remplaçant, ce qui reflète l'ampleur de son impact offensif et sa capacité à faire la différence quelles que soient les conditions de participation, qu'il entame la rencontre dès la première minute ou qu'il attende sa chance sur le banc des remplaçants.

Ces chiffres offrent à Al-Ittihad une arme offensive difficile à ignorer, d'autant plus qu'Ilenikhena ne se contente pas de conclure les attaques et de marquer des buts, mais contribue également à créer des occasions pour ses coéquipiers, ce qui fait de lui un élément important du dispositif offensif de l'équipe.

Alors que la compétition se poursuit, les regards se tournent vers la capacité de l'attaquant nigérian à maintenir ce rythme de buts, à un moment où Al-Ittihad a besoin de tirer profit de l'éclat de ses éléments offensifs pour continuer à engranger des points et progresser au classement de la Roshn League.

Entre les huit buts et les trois passes décisives, Ilenikhena envoie un message clair : sa dangerosité ne s'arrête pas à faire trembler les filets, mais s'étend à la capacité de faire la différence chaque fois qu'il trouve de l'espace et une occasion, devenant ainsi l'un des atouts sur lesquels compte Al-Ittihad pour les prochains matchs.