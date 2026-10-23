Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, se prépare à passer un test difficile face à Al-Qadsiah, dans une rencontre revêtant un caractère particulier entre l'un des gardiens les plus en vue de la Roshn Saudi League et l'une des lignes offensives les plus redoutables de la compétition, dans l'attente de ce qu'offrira cette confrontation très attendue.

Bounou est le gardien ayant le mieux préservé sa cage dans l'édition actuelle de la Roshn League, avec 5 matches, confirmant ainsi sa grande valeur au sein du dispositif défensif d'Al-Hilal et sa capacité à gérer la pression dans les grands rendez-vous.

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Mais le défi semble cette fois différent, car le gardien marocain se heurte à l'attaque d'Al-Qadsiah qui a inscrit 24 buts, occupant la deuxième place dans la liste des lignes offensives les plus prolifiques de la compétition, alors même que son équipe trône en tête du classement, ce qui place la défense d'Al-Hilal devant un véritable test.

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Al-Qadsiah dispose d'un ensemble de noms offensifs capables de faire la différence, à leur tête le Mexicain Julián Quiñones et l'Italien Mateo Retegui, qui représentent une source de danger pour les cages adverses, grâce à leur capacité à exploiter les occasions et à se mouvoir dans la surface de réparation, ce qui impose à la défense d'Al-Hilal de les gérer avec le plus haut degré de concentration.

Le danger d'Al-Qadsiah ne s'arrête pas au duo offensif, puisque le Ghanéen Bonsu Baah offre à l'équipe des options supplémentaires dans le dernier tiers du terrain, tandis que le Néerlandais Tijjani Reijnders représente une arme importante au milieu de terrain, grâce à sa capacité à se projeter vers l'avant, à contribuer à la création d'occasions et à arriver devant le but, ce qui complique davantage la mission de Bounou et de ses coéquipiers.

En revanche, le brio de Bounou ne suffira pas à lui seul à garantir qu'Al-Hilal sorte avec une cage inviolée, car l'équipe a besoin de verrouiller la surveillance sur les clés de jeu d'Al-Qadsiah, de réduire les espaces devant ses joueurs, tout en évitant les erreurs qui pourraient offrir à l'adversaire des occasions faciles de marquer, surtout au vu de la diversité des solutions offensives dont dispose le leader du championnat.

Entre cinq matches avec une cage inviolée et 24 buts inscrits par Al-Qadsiah, les regards se tournent vers une rencontre qui révélera la capacité du mur Bounou à tenir face à l'ouragan offensif, dans un test qui pourrait donner un nouvel élan au gardien marocain ou confirmer que l'attaque d'Al-Qadsiah est capable de franchir les barrières défensives les plus difficiles de la Roshn League.