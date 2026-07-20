Un chiffre époustouflant ! L’Espagne entre dans l’histoire en établissant un record sans précédent

L’équipe d’Espagne a conquis une deuxième étoile en battant l’Argentine 1-0 après prolongation en finale de la Coupe du monde 2026, dimanche dernier. Elle a aussi inscrit son nom dans l’histoire : c’est la première nation à détenir simultanément les titres mondiaux masculin et féminin, selon la Fédération internationale de football (FIFA).

Cet exploit est l’œuvre de la sélection masculine de Luis de la Fuente, victorieuse de l’Argentine de Lionel Messi, trois ans après le sacre de l’équipe féminine lors de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce doublé historique restera en vigueur au moins jusqu’à l’été 2027, date à laquelle le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine, où d’autres nations tenteront de reproduire l’exploit ibérique.

Une série de records exceptionnels

L’Espagne a établi plusieurs records au cours de ce tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, selon le Livre Guinness des records. Ainsi, Unai Simón, le gardien de but de la sélection, a réalisé le plus grand nombre de clean sheets lors d’une même édition, avec 7 matchs, et a encaissé le moins de buts, avec un seul but concédé.

La sélection ibérique a par ailleurs aligné 38 matchs sans défaite, record historique chez les hommes, et Luis de la Fuente, 65 ans, est devenu le sélectionneur le plus âgé à soulever le trophée.

Rappelons que l’Espagne compte désormais deux étoiles, la première ayant été conquise en Afrique du Sud en 2010.