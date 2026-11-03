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Karim Malim
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Un chiffre choc éloigne l'ancien entraîneur de Pyramids du MAS de Fès

K. Jurcic
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Échec des négociations entre Juричić et le champion du championnat marocain

Les négociations du Maghreb de Fès avec le Croate Krunoslav Jurčić ont achoppé sur l'obstacle de ses exigences financières élevées, anéantissant les espoirs du club de recruter l'ancien entraîneur de Pyramids d'Égypte, et ouvrant la porte à la recherche d'autres options pour diriger l'équipe durant la prochaine période.

La direction du Maghreb de Fès était entrée en négociations avec Jurčić pour prendre les rênes techniques de l'équipe, en remplacement de l'entraîneur portugais Rui Almeida, dans une tentative de régler le dossier du staff technique et de se fixer sur un nouvel entraîneur pour mener l'équipe au cours de la prochaine période.

Le site marocain « El Botola » a indiqué que les négociations ont achoppé en raison de l'insistance de l'entraîneur croate à percevoir un salaire mensuel allant jusqu'à 125 millions de centimes, somme devant couvrir ses propres émoluments ainsi que ceux des membres de son staff adjoint.

La direction du club a jugé ces exigences financières élevées et incompatibles avec le budget alloué à l'équipe, sans oublier les charges financières que pourrait entraîner la conclusion de l'opération à un tel montant.

Malgré les tentatives des responsables du Maghreb de Fès de rapprocher les points de vue et de parvenir à une formule financière de compromis ouvrant la voie à la conclusion du contrat, le désaccord sur la contrepartie financière a empêché tout accord, les négociations entre les deux parties s'achevant sans issue, le club se retrouvant dès lors contraint de chercher une alternative pour diriger l'équipe lors de la prochaine période.

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