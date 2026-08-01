Benjamin Mendy, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, a provoqué une vaste polémique après avoir décidé de vendre la réplique officielle de la Coupe du monde qu'il avait obtenue à la suite du sacre des Bleus en Russie.

La vente du trophée s'est déroulée dans le cadre de la Global Football Auction Part 2, organisée par la maison d'enchères américaine Goldin, spécialisée dans les objets de collection sportifs, où la réplique a été adjugée pour 62 000 dollars (environ 54 000 euros).

Mendy a répondu aux critiques dont il a fait l'objet via son compte sur l'application Snapchat, déclarant : « Est-ce ma coupe ou la vôtre ? Au final, elle m'appartient, et j'en fais ce que je veux. »

Le joueur a ajouté, ironique, dans des propos rapportés par la chaîne RMC française : « Et en plus, elle prenait beaucoup trop de place dans le placard. »

Mendy ne s'est pas arrêté là, laissant même entendre qu'il pourrait vendre d'autres objets, lorsqu'il a dit : « Et au passage, il me reste encore d'autres titres à vendre. »

En dehors du titre de la Coupe du monde 2018 qu'il a remporté avec l'équipe de France après la défaite de la Croatie en finale en 2018, le défenseur possède un palmarès bien fourni : il a été sacré champion du Championnat de France avec Monaco en 2017, avant son transfert à Manchester City pour un montant de 58 millions d'euros, qui faisait alors de lui le défenseur le plus cher au monde.

Durant sa période à Manchester City entre 2017 et 2023, Mendy a glané huit titres, dont quatre titres de Premier League anglaise. Il a également disputé 10 rencontres internationales sous le maillot de l'équipe de France et figurait sur la liste des sacrés de la Coupe du monde 2018.

La carrière du joueur a connu un coup d'arrêt majeur en 2021, après qu'il a fait face à plusieurs accusations de viol et de tentative de viol, avant que le tribunal ne rende en juillet 2023 un verdict l'acquittant de toutes les charges retenues contre lui.

Après plus de deux ans d'éloignement des terrains en raison de l'affaire et de sa période de détention, Mendy a fait son retour sur les terrains avec Lorient, en France, avant de rejoindre par la suite Zurich, en Suisse, puis le Pogoń Szczecin, en Pologne, où il est lié par un contrat courant jusqu'en juin 2027.