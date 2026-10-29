Un capitaine sans brassard : que fait Rodri dans le vestiaire du Barça ?

La saison dernière, l'entraîneur allemand Hansi Flick avait publiquement reconnu que le Barça avait besoin de leaders capables d'assumer leurs responsabilités dans les moments difficiles. Cette saison, Raphinha a pris en charge une grande partie de cette responsabilité, lui qui porte également le brassard de capitaine.

Pourtant, il existe un autre joueur qui, bien qu'il ne porte pas le brassard de capitaine, est considéré comme l'une des voix les plus influentes du vestiaire du Barça : il s'agit de Rodri, selon ce qu'a rapporté le journal « Marca ».

Malgré l'arrivée du milieu de terrain né à Madrid l'été dernier, son adaptation au club catalan a été rapide, et son influence s'est vite imposée. Dès sa première apparition devant le public, le joueur a reçu un accueil chaleureux des tribunes, tout en acquérant une grande influence au sein du vestiaire grâce à sa personnalité et à son expérience.

Le dernier exemple en date remonte à hier, mercredi. Après les deux dernières défaites face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, Rodri a pris l'initiative, aux côtés de Raphinha et des autres cadres de l'équipe, d'organiser un déjeuner collectif dans le but de renforcer l'esprit d'équipe. Ce geste reflète le rôle de leader qu'assume le milieu de terrain.

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L'été dernier, il semblait que le Barça avait déjà tranché la question du poste au milieu de terrain en sa faveur. Pourtant, lorsque l'occasion de recruter Rodri s'est présentée, le club n'a pas hésité à étudier la question. La décision reposait sur deux raisons : premièrement, le club catalan avait l'opportunité de s'attacher les services de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Deuxièmement, ils voyaient en lui un joueur capable d'apporter expérience, personnalité et leadership à un vestiaire comptant de nombreux jeunes joueurs.

L'arrivée du joueur madrilène représentait un pari qui dépassait les seuls aspects sportifs. Son palmarès bien rempli et sa personnalité pouvaient constituer des éléments essentiels dans une équipe jeune ayant besoin d'un bon exemple dans les bons comme dans les mauvais moments. L'international a parfaitement rempli ce rôle.

Sur le plan humain, dès son premier jour, et plus précisément lors du match du Trophée Joan Gamper, il a été accueilli avec une immense ferveur par le public du Camp Nou. De surcroît, il est un joueur incontournable et indispensable dans le onze de départ de l'équipe de Flick.