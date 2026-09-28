Dans une démarche qui reflète l'ampleur de la discipline imposée au sein du camp de l'équipe nationale saoudienne, des sources médiatiques ont révélé de nouvelles instructions mises en place par la direction de l'Arabie saoudite pour encadrer la vie des joueurs en dehors du terrain, comprenant des restrictions strictes sur l'utilisation des téléphones portables, dans le but de garantir aux stars un repos suffisant durant leur participation à la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 ».

Selon ce qu'ont rapporté les sources de l'émission « Al-Montasaf », Fahad Al-Mufarraj, le manager de l'équipe nationale saoudienne, a interdit aux joueurs d'utiliser les réseaux sociaux ou de passer des appels téléphoniques après minuit, dans le cadre de règles visant à organiser les horaires des joueurs et à préserver leur concentration durant le stage.

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Les nouvelles instructions comprennent l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux et de passer des appels téléphoniques après minuit, une mesure visant à réduire les distractions susceptibles d'affecter le repos des joueurs et leur préparation aux matchs, dans un climat de forte concurrence que connaît le tournoi du Golfe.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la vie quotidienne des joueurs de l'équipe nationale saoudienne durant le stage, avec un accent mis sur la mise en place de conditions favorables à la récupération et au sommeil, afin d'aider les internationaux à maintenir leur forme physique et mentale avant les échéances à venir.

Ces développements interviennent à un moment où l'équipe nationale saoudienne traverse une période de stabilité technique, après avoir réussi à valider officiellement sa qualification pour les demi-finales de la « Gulf Cup 27 », à la suite de deux victoires consécutives face au Koweït et à Oman lors des deux dernières journées.