Un cadeau spécial et un message fort… Mostafa Shoubir s'ouvre à cœur ouvert après la qualification

Mustafa Shubair, gardien de l’équipe d’Égypte, s’est dit satisfait du match nul contre l’Iran, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont partagé les points avec l’Iran (1-1) lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, terminant à la deuxième place du classement avec cinq unités, juste derrière la Belgique, leader du groupe, à la différence de buts.

Ce résultat envoie les Pharaons défier l’Australie, deuxième du groupe D, au stade des seizièmes de finale.

Mustafa Shubair a confié à beIN Sports : « Dieu soit loué, ce fut un match extrêmement difficile face à l’Iran. Je dédie cet arrêt de penalty à mon père, Ahmed Shubair, et à ma mère. »

Le gardien égyptien a en effet repoussé un penalty de Mehdi Taremi, imitant ainsi l’exploit d’Essam El-Hadary, auteur d’une parade similaire lors de la Coupe du monde 2018.

Il a ajouté : « Les dernières minutes ont été très difficiles, d’autant plus que nous ne connaissions pas les résultats des autres rencontres et que nous n’avions pas envisagé de nous qualifier en deuxième position, mais au final, ce que Dieu a choisi pour nous était pour le mieux. »

« Nous avons fourni un effort considérable tout au long du match, et grâce à Dieu, il nous a aidés, notamment dans ces dernières minutes difficiles, et malgré les blessures subies par plusieurs joueurs », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Nous allons bien étudier l’Australie, car son simple passage au tour suivant prouve qu’elle mérite tout notre respect. Dès demain, nous commencerons à nous préparer de la meilleure façon possible pour l’affronter. »