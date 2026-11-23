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Le FC Barcelone a peut-être pris un coup dur après sa victoire 3-2 face à Villarreal. L'ancien arbitre espagnol Eduardo Iturralde González a en effet dévoilé la sanction attendue à l'encontre de Fermín López, exclu d'un carton rouge direct.

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Iturralde s'attend à ce que le milieu de terrain écope de deux matchs de suspension, ce qui pourrait le priver des rencontres face au Deportivo La Corogne et à l'Atlético de Madrid, à un moment important de la saison, si la sanction tombe conformément à ses estimations.

L'ancien arbitre de première division espagnole, qui a officié dans la compétition de 1995 à 2012, a déclaré sur l'antenne de la Cadena SER que Fermín encourt deux matchs de suspension pour avoir protesté contre le corps arbitral lors du match face à Villarreal.

Le joueur du Barça a été expulsé à la 74e minute par l'arbitre Hernández Hernández, après avoir protesté à voix haute auprès du quatrième arbitre, vers lequel il s'est dirigé en répétant à plusieurs reprises une phrase de contestation, avant de quitter le terrain pour rejoindre les vestiaires.

Le rapport de l'arbitre précise que Fermín s'est levé du banc des remplaçants, s'est approché du quatrième arbitre en protestant à voix haute et a répété « Ne me cherche pas » à plusieurs reprises. Il a également quitté la pelouse avant que le carton rouge ne lui soit présenté, des éléments qui pourraient peser dans la détermination de la sanction attendue.

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La polémique ne s'est pas arrêtée à cette exclusion. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a critiqué les décisions arbitrales après la rencontre : « Avec cet arbitre, c'est toujours la même chose. Et si c'est comme ça, nous devons simplement mieux jouer pour gagner, comme nous l'avons fait en seconde période. »

Iturralde a par ailleurs affirmé que Villarreal aurait dû obtenir un penalty dans le temps additionnel, plus précisément à la 91e ou à la 92e minute, en raison d'une intervention de Gerard Martín sur un joueur adverse, qu'il a frappé au visage avec le bras, l'empêchant de poursuivre l'action. Selon lui, la situation justifiait un penalty, bien que la VAR ne soit pas intervenue.

De son côté, Íñigo Pérez, l'entraîneur de Villarreal, a refusé de commenter davantage l'arbitrage, assurant avoir fait part de ses objections à l'arbitre pendant le match et ne pas vouloir revenir sur le sujet après la rencontre. Le FC Barcelone attend désormais la décision officielle concernant la sanction de Fermín López.