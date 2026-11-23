Le FC Barcelone a peut-être pris un coup dur après sa victoire 3-2 face à Villarreal. L'ancien arbitre espagnol Eduardo Iturralde González a en effet dévoilé la sanction attendue à l'encontre de Fermín López, exclu d'un carton rouge direct.
Iturralde s'attend à ce que le milieu de terrain écope de deux matchs de suspension, ce qui pourrait le priver des rencontres face au Deportivo La Corogne et à l'Atlético de Madrid, à un moment important de la saison, si la sanction tombe conformément à ses estimations.
L'ancien arbitre de première division espagnole, qui a officié dans la compétition de 1995 à 2012, a déclaré sur l'antenne de la Cadena SER que Fermín encourt deux matchs de suspension pour avoir protesté contre le corps arbitral lors du match face à Villarreal.
Le joueur du Barça a été expulsé à la 74e minute par l'arbitre Hernández Hernández, après avoir protesté à voix haute auprès du quatrième arbitre, vers lequel il s'est dirigé en répétant à plusieurs reprises une phrase de contestation, avant de quitter le terrain pour rejoindre les vestiaires.
Le rapport de l'arbitre précise que Fermín s'est levé du banc des remplaçants, s'est approché du quatrième arbitre en protestant à voix haute et a répété « Ne me cherche pas » à plusieurs reprises. Il a également quitté la pelouse avant que le carton rouge ne lui soit présenté, des éléments qui pourraient peser dans la détermination de la sanction attendue.
La polémique ne s'est pas arrêtée à cette exclusion. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a critiqué les décisions arbitrales après la rencontre : « Avec cet arbitre, c'est toujours la même chose. Et si c'est comme ça, nous devons simplement mieux jouer pour gagner, comme nous l'avons fait en seconde période. »
Iturralde a par ailleurs affirmé que Villarreal aurait dû obtenir un penalty dans le temps additionnel, plus précisément à la 91e ou à la 92e minute, en raison d'une intervention de Gerard Martín sur un joueur adverse, qu'il a frappé au visage avec le bras, l'empêchant de poursuivre l'action. Selon lui, la situation justifiait un penalty, bien que la VAR ne soit pas intervenue.
De son côté, Íñigo Pérez, l'entraîneur de Villarreal, a refusé de commenter davantage l'arbitrage, assurant avoir fait part de ses objections à l'arbitre pendant le match et ne pas vouloir revenir sur le sujet après la rencontre. Le FC Barcelone attend désormais la décision officielle concernant la sanction de Fermín López.
Voir le profil de l'auteur
Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.