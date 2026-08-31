Mohammed Al-Issa, la star d'Al-Ettifaq, s'est imposé comme le joueur le plus en vue du premier mois de la deuxième édition du championnat « Joy » d'élite des moins de 21 ans, après un début exceptionnel qui lui a permis de devancer ses concurrents et d'attirer tous les regards grâce à son abondance de buts et à son impact direct sur les résultats de son équipe.

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Al-Ettifaq n'a disputé que deux matches durant le mois d'août, mais Al-Issa n'a eu besoin que de 180 minutes environ pour confirmer qu'il possède un flair de buteur de haut vol, après avoir réussi à inscrire 5 buts, entamant ainsi son parcours dans la compétition d'une manière qui a rapidement placé son nom parmi les talents les plus attendus.

Le début fut historique face à Al-Tadamon, lorsque Al-Issa a mené son équipe à écraser son adversaire sur le score de 10-1, en marquant quatre buts complets (« super hat-trick »), dans l'une des plus fortes prestations individuelles qu'ait connues la compétition depuis le lancement de sa deuxième édition, s'affirmant ainsi précocement comme l'un des attaquants les plus dangereux.

L'éclat d'Al-Issa ne s'est pas arrêté au premier match, puisqu'il est revenu lors de la deuxième journée face à Damac pour inscrire un nouveau but lors de la victoire d'Al-Ettifaq sur le score de 2-0, portant son total à 5 buts en seulement deux matches, tout en conservant son impact offensif à chaque apparition avec l'équipe.

Ce début révèle une grande capacité chez Al-Issa à exploiter les occasions et à se mouvoir avec efficacité dans le dernier tiers offensif, et le fait qu'il ait marqué lors de deux matches consécutifs confirme que sa prestation étincelante face à Al-Tadamon n'était pas un simple match exceptionnel, mais le prolongement d'un niveau offensif remarquable qui pourrait se poursuivre lors des prochaines journées.

À la fin de ce premier mois, Mohammed Al-Issa est devenu le nom le plus en vue du championnat « Joy » d'élite, après avoir dominé le plan offensif et mené Al-Ettifaq vers un début en force, se plaçant précocement dans la course au titre de meilleur buteur et prouvant qu'il est l'un des joueurs qui méritent d'être suivis de près durant le reste de la saison.