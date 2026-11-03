L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al Hilal, a poursuivi sa progression vers le trône des buteurs du club, lors de la confrontation face à Shabab Al Ahli des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Hilal a accueilli Shabab Al Ahli, ce mardi, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Watkins a ouvert le score pour Al Hilal à la sixième minute, à la suite d'une action remarquable du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a récupéré le ballon et éliminé l'un des joueurs de Shabab Al Ahli, avant de transmettre à l'attaquant anglais.

Ce but était le septième inscrit par l'ancien attaquant d'Aston Villa avec Al Hilal, depuis son transfert dans les rangs du club lors du dernier mercato estival.

Watkins devient ainsi le deuxième meilleur buteur d'Al Hilal cette saison toutes compétitions confondues, derrière le milieu de terrain portugais Rúben Neves, qui a réussi à marquer 9 buts jusqu'à présent.

De manière générale, l'attaquant anglais a réussi à contribuer à hauteur de 12 buts en 11 matchs disputés avec « Al Zaeem » toutes compétitions confondues, offrant 5 passes décisives en plus de ses sept réalisations.