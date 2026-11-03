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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un but inhabituel : Watkins rampe vers le trône d'Al Hilal avec l'aide du « magicien » Koulibaly

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
O. Watkins
K. Koulibaly
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Angleterre
Sénégal

L'attaquant anglais poursuit sur sa lancée

L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al-Hilal, a poursuivi sa progression vers le sommet du classement des buteurs de l'équipe, lors de la rencontre face à Shabab Al-Ahli en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Hilal a reçu son homologue Shabab Al-Ahli, ce mardi, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal à la sixième minute, après une action remarquable du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a récupéré le ballon et dribblé un joueur de Shabab Al-Ahli avant de le transmettre à l'attaquant anglais.

Ollie Watkins a ajouté son deuxième but, et celui de son équipe, à la première minute de la seconde période, après avoir converti avec brio dans les filets un centre envoyé par le défenseur turc Yusuf Akçiçek.

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Il s'agit du huitième but inscrit par l'ancien attaquant d'Aston Villa avec Al-Hilal, depuis son arrivée dans ses rangs lors du dernier mercato estival.

Watkins devient ainsi le deuxième meilleur buteur d'Al-Hilal cette saison, toutes compétitions confondues, derrière le milieu de terrain portugais Rúben Neves, qui a réussi à inscrire 9 buts jusqu'à présent.

De manière générale, l'attaquant anglais a contribué à hauteur de 13 buts en 11 matchs disputés avec « le Zaïm », toutes compétitions confondues, en délivrant 5 passes décisives en plus de ses huit buts.

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