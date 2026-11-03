L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al-Hilal, a poursuivi sa progression vers le sommet du classement des buteurs de l'équipe, lors de la rencontre face à Shabab Al-Ahli en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Hilal a reçu son homologue Shabab Al-Ahli, ce mardi, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal à la sixième minute, après une action remarquable du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a récupéré le ballon et dribblé un joueur de Shabab Al-Ahli avant de le transmettre à l'attaquant anglais.

Ollie Watkins a ajouté son deuxième but, et celui de son équipe, à la première minute de la seconde période, après avoir converti avec brio dans les filets un centre envoyé par le défenseur turc Yusuf Akçiçek.

Il s'agit du huitième but inscrit par l'ancien attaquant d'Aston Villa avec Al-Hilal, depuis son arrivée dans ses rangs lors du dernier mercato estival.

Watkins devient ainsi le deuxième meilleur buteur d'Al-Hilal cette saison, toutes compétitions confondues, derrière le milieu de terrain portugais Rúben Neves, qui a réussi à inscrire 9 buts jusqu'à présent.

De manière générale, l'attaquant anglais a contribué à hauteur de 13 buts en 11 matchs disputés avec « le Zaïm », toutes compétitions confondues, en délivrant 5 passes décisives en plus de ses huit buts.