Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

L’ancien international Stefan Effenberg a été surpris par les progrès rapides de l’équipe d’Allemagne sous la direction du sélectionneur Jürgen Klopp.

« Que la patte de Klopp soit déjà aussi visible, après seulement six matches et de nombreux essais et changements dans l’effectif, c’est à peine croyable », a écrit l’homme de 58 ans dans sa chronique pour t-online. « L’équipe allemande », a-t-il ajouté après la victoire 3-1 en Serbie et le succès 5-0 contre les Pays-Bas, « a fait un bond énorme, en seulement 180 minutes, à Belgrade et à Berlin. »

Effenberg a toutefois mis « vivement » en garde contre le risque « de voir les attentes remonter trop vite ». L’équipe « semble actuellement sur une bonne voie, ce qui peut nous rendre tous confiants », mais il faut lui laisser du temps, comme Klopp l’a lui-même souligné. « Si l’Allemagne devait être éliminée en mars, en quarts de finale de la Ligue des nations, par un adversaire de haut niveau comme l’Espagne, championne du monde, il ne faudrait pas qu’elle soit aussitôt prise à partie publiquement. »

Malgré ces deux victoires pour terminer l’année, les résultats restent pour l’instant secondaires aux yeux d’Effenberg. Le plus important serait « cette nouvelle image que renvoie l’équipe nationale ». Elle pourrait amener les supporters à pardonner « une défaite, un faux pas ou un match où les choses ne se passent pas bien », « parce que l’abnégation, l’engagement et le cœur sont là. L’envie de courir, de se battre, le plaisir de jouer : voilà ce que nous voulons voir, en tant que supporters et experts. Et cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ça. »

Publicité Publicité

Selon Lothar Matthäus, ce regain produit aussi un effet réciproque. « Je pense que les joueurs prennent désormais autant de plaisir à rejoindre l’équipe nationale que nous sous Franz Beckenbauer, de 1986 à 1990. Parce qu’ils sentent l’ambiance qui règne dans le pays et qu’ils en font partie », a écrit le recordman des sélections dans sa chronique pour RTL/Sky.