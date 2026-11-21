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Les statistiques défensives du Paris Saint-Germain révèlent un recul notable par rapport aux saisons précédentes, le nombre de buts encaissés par l'équipe ayant atteint un niveau inédit depuis plus de 16 ans. Un indicateur qui met en lumière un problème désormais bien présent dans le parcours du champion de France en titre.

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Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Nice ce samedi soir, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, et la première période s'est achevée sur l'avantage des visiteurs, deux buts à un.

Le club parisien a encaissé 11 buts lors des 11 premières journées de Ligue 1 cette saison, reproduisant ainsi un bilan négatif jamais vu depuis la saison 2009-2010.

Selon une statistique publiée par le compte « Stats Foot » sur la plateforme « X », le Paris Saint-Germain n'avait plus encaissé autant de buts après les 11 premières journées depuis la saison 2009-2010, au cours de laquelle son total avait atteint 12 buts à ce stade.

Le problème est apparu tôt : le Paris Saint-Germain a concédé deux buts face à Rennes lors de la 1re journée, puis deux autres contre Lille lors de la 2e, deux rencontres soldées par un match nul 2-2. Il s'est ensuite incliné à domicile face à Monaco (1-2). Ses filets ont ainsi tremblé à 6 reprises lors des 3 premiers matchs, un départ loin des ambitions d'une équipe habituée à imposer sa domination à ses adversaires.

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Mais la tendance ne s'est pas poursuivie au même rythme : l'équipe n'a encaissé que 4 buts lors de ses sept matchs suivants en championnat, avec notamment des clean sheets face à Brest, Lyon et Troyes. Elle a également enchaîné 5 victoires consécutives lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 jusqu'à la rencontre face à Troyes, le 7 novembre, n'encaissant que 3 buts sur cette période.

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Cela montre que le total de buts encaissés a été nettement plombé par le départ poussif de la saison et ne reflète pas, à lui seul, le parcours défensif de l'équipe lors des dernières journées.

Le paradoxe apparaît plus clairement encore à l'examen des statistiques défensives : Paris concède environ 10,7 tirs par match à ses adversaires, le deuxième plus faible total du championnat, tandis que la moyenne des tirs cadrés contre lui atteint 4,2 par match.

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Le paradoxe apparaît plus clairement encore à l'examen des statistiques défensives : selon le site Sofascore, le Paris Saint-Germain a concédé 41 tirs cadrés lors des 10 premières journées, soit 4,1 tirs par match, et a encaissé 10 buts. Lors du match face à Nice, son total est passé à 11 buts en 11 journées, soit un but par match. Bien que Paris affiche l'un des meilleurs ratios de tirs concédés du championnat, le nombre de buts encaissés révèle une fragilité récurrente dans les moments décisifs : la densité offensive adverse ne se traduit pas toujours par une réelle pression sur son but, mais les rares tirs qui y parviennent finissent souvent au fond des filets.

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