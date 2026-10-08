La Football Association (FA) a sanctionné Marin Sherif pour avoir enfreint la règle E1.2, rapportent les médias britanniques.L’attaquant, international néerlandais de jeunes à quatre reprises et joueur d’Everton U21, a écopé d’une amende de 5 000 livres, soit environ 5 900 euros.

« Le joueur a reconnu avoir enfreint la règle E1.2 de la FA en laissant placer, en autorisant ou en facilitant potentiellement 61 paris sur des matches de football », écrit la FA. Les paris ont été placés entre le 20 novembre 2024 et le 12 février 2026.

Selon The Independent, Sherif a reconnu que les paris, pour une mise totale de près de 2 000 livres (2 360 euros), avaient été placés depuis un compte à son nom. Il a toutefois aussi affirmé ne jamais avoir placé lui-même ces paris. La FA a retenu cette version.

« Lors d’une audience devant une commission de surveillance indépendante, il a été tenu compte des aveux rapides de Sherif après sa mise en accusation en août, de sa coopération avec la procédure et de ses “remords sincères” », écrit The Independent.

Âgé de 20 ans, Sherif est né au Liberia, mais a grandi aux Pays-Bas. Le buteur d’1,93 mètre a intégré le centre de formation d’Almere City, où il s’est fait remarquer. Plusieurs clubs se sont intéressés à lui et Everton a finalement raflé la mise en 2019.

Sherif s’est développé à Liverpool et a déjà frôlé à plusieurs reprises ses débuts en équipe première. Sous contrat avec Everton jusqu’à la mi-2027, Sherif a été prêté la saison dernière d’abord à Rotherham puis à Port Vale. Il a inscrit deux buts pour chacun des deux clubs.

En 2023, il a disputé quatre matches avec les Pays-Bas U17. En mars de cette année-là, Sherif a été convoqué pour plusieurs matches de qualification à l’Euro. Le gaucher a impressionné et a finalement été retenu pour l’Euro jeunes en Hongrie. Son total s’élève à quatre sélections chez les jeunes.



