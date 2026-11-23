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Valentijn Driessen se régale chaque semaine en regardant Ruben van Bommel. Le chef du service football de De Telegraaf prédit dans Kick-Off que l’ailier quittera bientôt le PSV.

« Van Bommel progresse à une vitesse impressionnante. Il est rapide, mais garde aussi le contrôle du ballon. Et il a également, dans une large mesure, une bonne vision du jeu », explique Driessen, qui prend toujours plaisir à regarder l’attaquant du PSV.

« Mais je pense qu’il partira à la fin de l’année », prédit l’observateur de l’Eredivisie, qui voit Van Bommel quitter le PSV après cette saison. « Il peut jouer dans tous les grands championnats. Qu’on le mette en Angleterre ou en Espagne, cela ne change rien. »

« Ce sera une vente record pour le PSV », ajoute Mike Verweij. Driessen répond ensuite à la question de savoir si Van Bommel est déjà meilleur que Cody Gakpo. « Gakpo est plus efficace devant le but. Son jeu est donc un peu plus décisif. »

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« Van Bommel est plus rapide. Gakpo a davantage tendance à repiquer dans l’axe. Mais Van Bommel peut bien sûr encore développer cet aspect de son jeu. Il est beaucoup plus jeune », souligne Driessen, qui croit beaucoup en l’ailier de 22 ans.

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« Je suis tout de même impressionné quand je vois jouer Van Bommel. Et je sais bien que, contre NEC, il avait face à lui un gamin qui ne valait pas grand-chose. Mais quand il entre en jeu avec l’équipe des Pays-Bas, il se passe quelque chose. »

« Ce qui est beau aussi, même si cela finira par se retourner contre lui, c’est qu’il reste mordant et teigneux. De ce point de vue, c’est un peu tel père, tel fils », dit Driessen en référence à son père, Mark van Bommel. « Il finira forcément par recevoir des cartons. Il ne peut pas cacher sa frustration. »

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Van Bommel est sous contrat avec le PSV jusqu’à la mi-2030. La valeur du jeune attaquant est estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt.

Le joueur de couloir compte désormais neuf buts en 24 apparitions avec le PSV. Van Bommel a également délivré six passes décisives.