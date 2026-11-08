Le match entre l'USM Alger et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, en finale de la Supercoupe d'Afrique, a été interrompu à l'issue de la première mi-temps.

Cela s'explique par les pluies qui se sont abattues sur le stade Loftus Versfeld de Pretoria, perturbant ainsi le coup d'envoi de la seconde période.

L'USM Alger avait terminé la première mi-temps en tête sur le score de 2-1, dans une rencontre marquée par des émotions précoces entre les deux équipes.

Zakaria Draoui a ouvert le score pour le club algérien à la quatrième minute, avant que les Sundowns n'égalisent par l'intermédiaire de Tebogo Mokoena, puis Saâdi Redouani a redonné l'avantage à l'USM Alger.

Les pluies ont imposé l'arrêt du jeu après la pause, dans un contexte où il était difficile de reprendre le match avant de s'assurer de la praticabilité de la pelouse et de la sécurité des joueurs.