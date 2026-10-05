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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
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Un arbitre marocain pour diriger la finale explosive de la « Coupe du Golfe 27 » entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis

Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
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Qui est-il ?

Le comité des arbitres de la Fédération du Golfe de football a annoncé la désignation d'un trio arbitral marocain conduit par l'international Jalal Jayed pour diriger la finale de la Coupe du Golfe « Khaliji 27 » entre les sélections d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, prévue demain mardi 6 octobre, au stade de la cité sportive du Roi Abdallah à Djeddah.

Jalal Jayed sera assisté dans la direction de cette finale par ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mustapha Akarkad, tandis que le Koweïtien Abdallah Jamali assurera la fonction de quatrième arbitre et son compatriote Saoud Al-Shamali celle de cinquième arbitre.

Au niveau de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR », la mission a été confiée au Marocain Hamza El Fariq comme arbitre vidéo, assisté du Néerlandais Erwin Blank et du Bahreïni Ismaïl Habib, tandis que l'Omanais Ibrahim Al-Housni assurera la fonction d'évaluateur des arbitres.

Les rencontres du « Khaliji 27 » se déroulent dans la ville de Djeddah, sous le patronage du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, dans l'attente de l'affrontement final entre les sélections saoudienne et émiratie.

La sélection saoudienne avait décroché sa place en finale après avoir écarté le Qatar aux tirs au but sur le score de 3-2, à l'issue d'un temps réglementaire et d'une prolongation soldés par un nul vierge, tandis que la sélection émiratie s'est qualifiée après sa victoire face à son homologue omanaise par un but à zéro.

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